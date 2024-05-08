البوابة الأوروبية تنطلق من الرياض بـعد استثمارات تجاوزت 200 مليار ريال

أعلنت اليوم الغرفة التجارية الأوروبية انطلاق أعمالها رسميًا في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعزز الروابط الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

ستعمل الغرفة كمنصة لتسهيل التعاون التجاري وتعزيز التجارة والاستثمار، وستدعم مواءمة الإطار التنظيمي، مما يعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء.

وقد لعبت المفوضية الأوروبية دورًا محوريًا في دعم إنشاء الغرفة، مؤكدة على قدرتها على تعميق العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة بين الشريكين.

تأتي خطوة تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيقًا للشراكة الاستراتيجية التي أعلنت عنها الطرفين في مايو 2022.

افتتح الحدث الرفيع المستوى في العاصمة الرياض بحضور مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة وعُمان والبحرين كريستوف فارنو، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين.

و أكد مساعد وزير الاستثمار أن إطلاق الغرفة يشكل حدثًا محوريًا في علاقة الشراكة الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين الطرفين ويعزز التنمية المستدامة.

أن إطلاق الغرفة يمثل خطوة محورية في العلاقة الاقتصادية المتزايدة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وبتضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، من المتوقع أن يفتح تأسيس الغرفة آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.

في هذا السياق، أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج أن تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في المملكة يشكل فصلاً جديدًا وحيويًا في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. أوضح أن هذه المبادرة ستكون أساسية في تقريب الاقتصادين وتعزيز التكامل بينهما.

وأشار إلى أن الغرفة ستكون بمثابة نقطة مرجعية للشركات الأوروبية المتواجدة في المملكة والشركات السعودية التي تسعى لاستكشاف شركاء وأسواق جديدة في الاتحاد الأوروبي. وأكد أنها ستقوم بتسهيل المشاريع المشتركة، مما سيؤدي إلى تعزيز التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين.