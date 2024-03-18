شركة “الغاز الحديث” المصرية تفتتح فرعا لها في السعودية

أعلنت شركة الغاز الحديثة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن تأسيس شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية برأسمال أولي قدره 2 مليون ريال، بحسب بيان للوزارة.

وتمتلك شركة مودرن غاز السعودية حصة 30% في الشركة الجديدة، التي تحمل اسم “الغاز الحديث السعودية”، بينما تمتلك شركة فجر مصر حصة 30% في الشركة، في حين تمتلك شركة الإسكندرية لصيانة البترول (بترومينت) ومجموعة بصيرة السعودية حصة 20% لكل منهما.

ويأتي إنشاء الشركة الجديدة ضمن استراتيجية وزارة البترول المصرية وخطة الغاز الحديث للتوسع في الخارج خاصة في دول الخليج.

علاوة على ذلك، نجحت الشركة في تسجيل وترخيص فرعها في دولة الإمارات العربية المتحدة كمقاول رئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، قال رئيس مجلس الإدارة محمد قنديل، خلال الجمعية العمومية للشركة، إن الغاز الحديث حقق إيرادات بقيمة 2.6 مليار جنيه في عام 2023.

وأضاف أن الشركة تخدم 1.6 مليون عميل في 9 محافظات في مصر.