300 مستثمر بريطاني يشاركون في حدث إطلاق العقود المستقبلية بالسعودية

ترسل المملكة المتحدة المئات من مديري الأعمال إلى معرض تجاري في الرياض في مايو/أيار كجزء من حملة تستمر لمدة عام للفوز بعقود في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في مشاريعها الضخمة.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: “إن حدث إطلاق العقود المستقبلية الكبرى في الرياض يومي 14 و15 مايو/أيار 2024 يهدف إلى تسليط الضوء على الحجم الهائل من الفرص للشركات البريطانية في المملكة العربية السعودية وإقامة شراكات عبر عدد من القطاعات”.

سيجمع هذا الحدث الحصري المخصص للمدعوين فقط أكثر من 750 من أبرز صانعي المستقبل وصناع القرار في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر مجموعة من الصناعات.”

300 من رجال الأعمال البريطانيين في السعودية

وسينضم وفد يضم أكثر من 300 من رجال الأعمال البريطانيين إلى نائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، في هذا الحدث.

وفي يناير/كانون الثاني، زار الرياض حوالي 30 شركة ومستثمر بريطاني في مجال التكنولوجيا المالية يأملون في الاستفادة من الإصلاحات في قطاع الخدمات المالية السعودي، بما في ذلك وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، طارق أحمد.

عرضت المملكة المتحدة حافزًا في شكل السماح للمواطنين السعوديين بالحصول على تأشيرات دخول متعددة فورية لمدة عامين لزيارات العمل والسياحة والدراسة.

الميزان التجاري بين البلدين

الميزان التجاري أصبح بالفعل في صالح المملكة المتحدة. وبلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية 12.7 مليار جنيه استرليني (15.7 مليار دولار) في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق. لكن إجمالي واردات المملكة المتحدة من المملكة العربية السعودية بلغ 4.7 ​​مليار جنيه استرليني فقط في نفس الفترة، بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق.

وبينما تحاول المملكة المتحدة إخراج الأعمال من المملكة العربية السعودية، تحاول المملكة العربية السعودية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ومواجهة الشكوك حول مشاريعها العملاقة بعد انكماش بنسبة 0.8% في ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي بعد انخفاض إنتاج النفط الذي فشل في رفع أسعار النفط. الأسعار.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يزيد قليلاً عن 13 مليار ريال سعودي (3.5 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 16% عن الفترة السابقة. وبلغ إجمالي صافي التدفقات الوافدة لعام 2023 نحو 46 مليار ريال سعودي، وهو ما يتخلف كثيرا عن 375 مليار ريال سعودي سنويا المحدد كهدف بحلول عام 2030.

العديد من المشاريع العملاقة، مثل المربع الجديد في الرياض ونيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تبحث بنشاط عن مستثمرين أجانب في سعيهم لتحقيق أهداف طموحة.