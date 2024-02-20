أرباح “العظماء الـ7” تفوق جميع شركات بورصات G20 باستثناء الصين واليابان

تجاوزت الأرباح الصافية بـ “العظماء الـ 7”، وهي أكبر 7 شركات في قطاع التكنولوجيا على أداء جميع الشركات المدرجة في بورصات دول مجموعة العشرين باستثناء الصين واليابان، بحسب دويتشه بنك، مما أثار مخاوف بشأن سوق الأسهم الأمريكية شديدة التركيز.

يتمتع ما يسمى بـ “العظماء الـ7” الآن بقوة مالية أكبر من أي دولة كبرى أخرى في العالم تقريبًا، وفقًا لبحث جديد أجراه دويتشه بنك.

أرباح “العظماء الـ7” تفوق جميع الشركات

الارتفاع السريع في الأرباح، جعل القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “Magnificent 7″، وهي: أبل، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا، تفوق تلك الخاصة بجميع الشركات المدرجة في كل دول G20، حسبما ذكر البنك في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء.

ومن بين دول مجموعة العشرين، غير الولايات المتحدة، فإن الصين، واليابان فقط تحققان أرباحًا أكبر عندما يتم دمج شركاتهم المدرجة.

وأبرز محللو دويتشه بنك أن القيمة السوقية المجمعة لـ “العظماء الـ7” ( (Magnificent 7، وحدها ستجعلها ثاني أكبر بورصة في العالم، أي ضعف بورصة اليابان التي تحتل المركز الرابع.

القيمة السوقية لمايكروسوفت وأبل

وأضافوا، أن مايكروسوفت، وأبل، بشكل فردي، لديهما سقف سوقي مماثل لجميع الشركات المدرجة مجتمعة في كل من فرنسا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة.

هذا المستوى من التركيز أثار مخاوف بعض المحللين بشأن المخاطر ذات الصلة في سوق الأسهم الأمريكية، والعالمية.

قام دويتشه، بتحليل مسارات جميع الشركات الـ 36 التي كانت ضمن المراكز الخمس الأولى، الأكثر قيمة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ منتصف الستينيات.

وأوضح جيم ريد، رئيس قسم الاقتصاد العالمي، والأبحاث في دويتشه بنك، في مذكرة الأسبوع الماضي، أنه في حين أن الشركات الكبرى مالت في نهاية المطاف إلى الانسحاب من المراكز الخمسة الأولى مع تطور اتجاهات الاستثمار، فإن 20 من أصل 36 شركة سكنت تلك الشريحة العليا لا تزال في قائمة أفضل 50 شركة اليوم.

وأضاف جيم ريد:” تضم أفضل 5 شركات حاليًا من بين العظماء السبعة، مايكروسوفت منذ 1997 باستثناء 4 أشهر، وأبل منذ ديسمبر 2009، وألفابت منذ أغسطس 2012 باستثناء شهرين، وأمازون منذ يناير 2017، وكان أحدث الوافدين إنفيديا منذ النصف الأول من 2023″.

كما تواجدت شركة تسلا لمدة 13 شهرًا في قائمة الشركات الخمس الأكثر قيمة في عام 2021/22، ولكنها تراجعت حاليا للمركز الـ10، مع انخفاض سعر السهم بنحو 20% منذ بداية 2024، بينما استمر سهم نيفيديا في الارتفاع، ما يقرب من 47٪ منذ مطلع العام.

هل يمكن أن تتسع المكاسب؟

في عام 2023، تجاوزت عوائد سوق الأسهم في وول ستريت بشكل مثير للإعجاب التوقعات الاقتصادية العالمية الخافتة، لكنها تركزت بشكل كبير بين “العظماء الـ7″، التي استفادت بقوة من ضجيج الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض أسعار الفائدة.

في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، أبرزت مديرة الثروات إيفلين بارتنرز أن Magnificent 7 حققت عائدًا مذهلاً بنسبة 107٪ خلال عام 2023، وهو ما يفوق بكثير مؤشر MSCI USA الأوسع، والذي قدم نسبة لا تزال جيدة ولكنها تافهة نسبيًا بنسبة 27٪ للمستثمرين.

اقترح دانييل كاسالي، كبير استراتيجي الاستثمار في شركة إيفلين بارتنرز، أن هناك علامات تظهر على أن الفرص في الأسهم الأمريكية يمكن أن تتوسع إلى ما هو أبعد من “العظماء الـ7″، هذا العام لسببين، أولهما هو مرونة الاقتصاد الأمريكي، وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظلت مبيعات الشركات وأرباحها مرنة، ويرجع ذلك إلى أن الشركات أصبحت أكثر انضباطًا في إدارة تكاليفها، وأن الأسر لديها مستويات أعلى من المدخرات التي تراكمت خلال الوباء، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع سوق العمل الأمريكي بصحة جيدة مع إضافة ما يقرب من 3 ملايين وظيفة خلال عام 2023.

و أضاف، العامل الثاني هو تحسين الهوامش، عن طريق رفع الشركات للأسعار ببراعة، وتمرير تأثير ارتفاع التضخم إلى العملاء.

ومع استمرار الأداء الممتاز للأسهم التي تقودها الذكاء الاصطناعي في عام 2023 وبداية هذا العام، قد يشعر المستثمرون بالميل إلى مواصلة دعمها، وفق توقعات كاسالي.