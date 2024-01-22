فريق التحرير by فريق التحرير

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“العبار” يعلن عن حجم مشروعه مع صندوق الاستثمارات السعودي

توقع العبار الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمشروع الذي ستبلغ تكلفته 6 مليارات، والإعلان عنه سيكون خلال شهر واحد فقط

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد العبار مؤسس إعمار

أعلن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل هيلز”، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار الذي عُقد في العاصمة الرياض اليوم الاثنين، عن خطط الشركة لإطلاق مشروع جديد بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وكشف عن حجم القيمة الاستثمارية للمشروع و التي ستبلغ 6 مليارات ريال.

وفي تفاصيل إضافية حول المشروع، أوضح العبار أنه يتعلق بإقامة منتجعات فندقية مخصصة للاستجمام. إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى متعلقة بموقع المشروع ومساحته.

وأشار رئيس “إيجل هيلز” إلى أن الشركة تتوقع الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالمشروع في غضون الشهر القادم، مع التحفظ على الكشف عن المزيد من التفاصيل حتى ذلك الحين.

كما أكد العبار أن شركة “إعمار العقارية”، التي يرأسها أيضاً، ستشارك بدورها في مشروع جديد بالتعاون مع الصندوق السيادي السعودي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

من المتوقع أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في قطاع العقارات والضيافة، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...