استحواذات مرتقبة لـ”العالمية القابضة” الإماراتية في قطاع التعدين.. صفقات بمليار دولار

تعتزم الشركة العالمية القابضة “آي.إتش.سي” (IHC)الإماراتية عقد صفقات استحواذ في قطاع التعدين في أفريقيا بنحو مليار دولار خلال العام الحالي، بعد اقتحام السوق العام الماضي من خلال استحواذها على منجم كبير للنحاس في زامبيا.

“العالمية القابضة” تسعى لصفقات استحواذ بـ 6 دول أفريقية

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز”/ البريطانية عن الرئيس التنفيذي سيد بصر شعيب القول، إن شركة IRH التابعة للشركة العالمية القابضة “آي.إتش.سي” الإماراتية، وقعت اتفاقيات مشروعات مشتركة لإنتاج خام الحديد في مكانين بأنجولا هما كاسالا كيتونجو، ومونينجا.

وأضاف شعيب، أيضا تجري الشركة محادثات بشأن منجم للنيكل في بوروندي، ومعادن أخرى في تنزانيا، وكينيا، إضافة إلى محادثات مع حكومة زامبيا بشأن صفقة الاستحواذ على مناجم كونكولا كوبر للنحاس.

وضمن مبادرة تنويع القطاعات التجارية غير النفطية في دولة الإمارات، في عام 1998، كانت شركة “آي.إتش.سي”، قد تأسست كجزء منها.

ودخلت الأعمال المملوكة لشركة IHC التي تبلغ قيمتها 240 مليار دولار إلى السوق العام الماضي من خلال الاستحواذ على منجم كبير للنحاس في زامبيا

تغيير الاستراتيجية من توفير الاستثمار لشراء الامتيازات

وقال شعيب، إن استراتيجية شركة IRH كانت تتمثل في شراء امتيازات التعدين، بدلاً من توفير الاستثمار لمشغلين آخرين مقابل إمدادات مستقبلية من المواد الخام، وأنها تريد أن تجعل مشاريع التعدين الخاصة بها “خضراء” باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية.

واستنادًا إلى كونها شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أصبحت شركة “آي.إتش.سي” الآن واحدة من الشركات القابضة الاستثمارية الرائدة في المنطقة، وتتمتع بتواجد عالمي يمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا والأمريكتين.