العالمية القابضة “IHC” تدرس الاستحواذ على مناجم نحاس في زامبيا

قدمت شركة الموارد العالمية القابضة (إنترناشيونال ريسورسيز هولدنج) “IRH”، التابعة للشركة العالمية القابضة “IHC” الإماراتية، عرضا لشراء مناجم كونكولا للنحاس، في استحواذ آخر في زامبيا.

وأفادت تقارير، أن شركة “إنترناشيونال ريسورسيز هولدنج”، ذراع الاستثمار في مجال التعدين للشركة العالمية القابضة “IHC”، الشركة الأكثر قيمة في أبوظبي، قدمت عرضا بقيمة تزيد عن مليار دولار لشراء حصة شركة “فيدانتا” في مناجم كونكولا للنحاس في زامبيا، المملوكة للملياردير الهندي أنيل أغاروال، وفق تصريحات نقلتها رويترز عن مصادر مطلعة على الصفقة.

عرض للاستحواذ على حصة مسيطرة مناجم كونكولا للنحاس

وأكدت المصادر أن شركة إنترناشيونال ريسورسيز هولدنج “IRH”، قدمت عرضًا غير ملزم للاستحواذ على حصة شركة التعدين “فيدانتا”(Vedanta Resources)، ومقرها لندن البالغة 51٪ في مناجم كونكولا للنحاس في زامبيا، وما زالت المحادثات مستمرة.

العالمية القابضة “IHC” تكثف جهودها لتأمين إمدادات المعادن

وتكثف الشركة العالمية القابضة “IHC”، جهودها لتأمين إمدادات المعادن الحيوية من أفريقيا، فقد حصلت شركة استخراج الموارد الطبيعية مارس الماضي على حصة 51% في مناجم موباني للنحاس في زامبيا مقابل 1.1 مليار دولار.

وبحسب ما ورد تتطلع شركة “IRH”، أيضًا إلى تقديم عرض لشراء حصة شركة “EMR Capital”، البالغة 80٪ في منجم “Lubambe” للنحاس في زامبيا.

موقف شركة “فيدانتا” من العرض

وقالت المصادر إن شركة “Vedanta Resources“، التي تمتلك حصة 51٪ في شركة مناجم كونكولا للنحاس “KCM”، تدرس الاحتفاظ بملكية الأغلبية في حقل النحاس الزامبي، بسبب رغبتها الطويلة الأمد في الاحتفاظ بالأصول الموجودة تحت حزامها.

واستأجرت الشركة بنك “ستاندرد تشارترد”، للبحث عن مستثمرين لحصة أقلية في شركة “KCM”، على عكس هدف شركة “IRH”، للحصول على حصة مسيطرة.

وتتطلع “فيدانتا” إلى جمع مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشروع تعدين عميق في مناجم كونكولا للنحاس في زامبيا، و300 مليون دولار لتسوية الديون المحلية، وهو ما يبدو في صالح عرض شركة “IRH”.

وفي عام 2019، دخلت الشركة في نزاعات قانونية مع الحكومة الزامبية، والتي انتهت بتصفية شركة KCM القسرية، ونقص رأس المال، وشبه التوقف التشغيلي.

واستعادت شركة فيدانتا ملكية أصول مناجم كونكولا للنحاس، مؤخرًا في سبتمبر الماضي بعد تعهدها باستثمار مليار دولار في زامبيا.

وتمتلك الحكومة الزامبية 20% من شركة “KCM”، من خلال شركة “ZCCM-IH” الحكومية.

البحث عن مستثمرين مهتمين بشراء حصة أقلية

وقالت المصادر إن بنك بنك “ستاندرد تشارترد”، أصدر “طلب عروض” يبحث عن مستثمرين مهتمين بشراء حصة أقلية في شركة “KCM”.

وقالت المصادر إن شركة “IRH”، مهتمة فقط بحصة مسيطرة في شركة “KCM”، حيث لا توجد فوائد واضحة في أن تصبح مستثمرًا سلبيًا في العمليات، لأنها لا تجني أموالًا، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة.