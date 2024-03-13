3.2 مليار دولار.. بداية قوية لسوق الطروحات العامة في أوروبا

وصل إجمالي ما جمعته الشركات في أوروبا عبر الطروحات العامة الأولية (الاكتتابات) منذ يناير الماضي إلى 3.2 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما تم جمعه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الأيام القليلة الماضية، اكتسبت سوق الطروحات العامة الأولية (الاكتتابات) في أوروبا، زخما جديدا مع إعلان شركتان خططًا للاكتتاب العام، وفق تقديرات فايننشال تايمز.

سوق الطروحات العامة الأولية في أوروبا

ومنذ تفشي الوباء، سجلت سوق الطروحات العامة الأولية (الاكتتابات)، في أوروبا، أقوى بداية لها خلال عام، حيث أدت الارتفاعات الجديدة للأسهم، واحتمال خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الآمال في حدوث انتعاش مستدام في الإدراجات.

وتهدف شركة التجزئة الألمانية لمستحضرات التجميل دوجلاس، المملوكة لشركة CVC، إلى جمع 1.1 مليار يورو في بورصة فرانكفورت، وتسعى للحصول على تقييم بقيمة 6 مليارات يورو.

كما كشفت مجموعة جالديرما للأمراض الجلدية، التي تسيطر عليها مجموعة الاستحواذ السويدية EQT، أنها تسعى لجمع 2.3 مليار دولار من خلال طرح عام أولي في البورصة السويسرية.

وقال سونيل هارجوناني، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب: “نحن في مرحلة مبكرة من التعافي في دورة الطروحات العامة الأولية”.. “الثقة ستبنى على أساس كل صفقة على حدة”.

ارتفاع الطروحات العامة الأولية

باستثناء عام 2021، عندما كانت سوق الإدراج على جانبي المحيط الأطلسي محفزة بتأثير تخفيضات أسعار الفائدة، زادت الطروحات العامة الأولية الأوروبية في هذا الربع أكثر من أي نقطة مماثلة منذ عام 2015، وفقا لبيانات LSEG.

وقال ستيفان جرافات، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى دويتشه بنك: “سيساهم نجاح ما بعد البيع والتسعير في توسيع خط الأنابيب، لكن المعنويات لا تزال حذرة إلى حد ما”، وفق فايننشال تايمز.

ودفع خفض الفائدة من جانب المركزي الأوروبي مؤخرا، العديد من الشركات البارزة تصطف لإطلاق الاكتتابات العامة إذا استمرت سوق الأسهم الأوروبية الأوسع في الارتفاع.

خطط شركات أوروبية للإدراج

أشارت كل من العلامة التجارية الإيطالية للأحذية الرياضية الفاخرة Golden Goose، المملوكة لشركة الاستحواذ البريطانية Permira، ومجموعة Puig، مجموعة التجميل والأزياء الإسبانية التي تقف وراء العلامات التجارية بما في ذلك شارلوت تيلبوري، إلى خطط للإدراج.

وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، تعمل مجموعة الأسهم الخاصة CVC أيضًا على إحياء خطط الاكتتاب العام بعد تأجيلها العام الماضي.. ورفضت شركة CVC التعليق.

وتدرس شركة النقل الألمانية الناشئة Flix، التي تمتلك العلامة التجارية Greyhound في الولايات المتحدة، إطلاق طرح عام أولي في يونيو المقبل في ألمانيا بتقييم يقارب 4 مليارات يورو، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وهذا من شأنه أن يجعله أول طرح عام أولي مدعوم بالمشروع في أوروبا هذا العام، ورفضت شركة “فليكس” التعليق.

صفقات جيدة بسوق الطروحات العامة

وقال لايل شوارتز، رئيس أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى إيفركور: “التقلبات منخفضة، والأسواق مزدهرة إلى حد ما، ويبدو أن التضخم تحت السيطرة بشكل أكبر، والناس الآن ثابتون على تخفيضات أسعار الفائدة لشهر يونيو، وهناك تراكم كبير جدًا”.

وأضاف:” الأوجه خضراء وهذه الصفقات جيدة، وهي رسائل ذكية للاستفادة منها قبل أن تصبح الأمور أكثر تقلبًا قليلاً”.