“المركز الطبي الكندي” تستعد للانتقال إلى السوق الرئيسية “تداول”

تستعد شركة المركز الطبي الكندي (CMC) المدرجة في “نمو” للانتقال إلى السوق الرئيسية “تداول“.

والمركز الطبي الكندي (CMC)، تتخذ هذه الخطوة بالانتقال إلى سوق “تداول“، بينما تمضي قدمًا في خطة توسع طموحة ستشهد انتقالها إلى قطاعات جديدة من الصناعة بما في ذلك التطبيب عن بعد، والعلاج الطبيعي والعيادات الخارجية، وغيرها.

خطط شركة “المركز الطبي الكندي”

كما أن شركة “CMC”، تتطلع إلى تعزيز تواجدها في سوق خدمات الطوارئ الطبية المحلي، وفتح فروع جديدة في الجبيل وتبوك، وفق تصريحات خاصة نقلتها مواقع محلية عن رئيس مجلس إدارة الشركة خالد العمار.

ومؤخرا، قامت هيئة السوق المالية بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي لهذه الخطوة، والتي لا تزال خاضعة لموافقة البورصة.

مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2023

ظل صافي دخل المركز الطبي الكندي “CMC”، ثابتًا في العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.4% إلى 15.7 مليون ريال سعودي، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 23.5% إلى 100.3 مليون ريال سعودي مع توسعها الجغرافي.

والثلاثاء، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 6.9 مليون ريال بواقع 0.09 ريال للسهم عن النصف الثاني من عام 2023، وتم تحديد موعد التوزيع يوم الثلاثاء 21 مايو.

ويقدم مقدم الرعاية الصحية “CMC”، تخصصات طبية متعددة وخدمات أخرى منها إنشاء العيادات وتوفير الطاقم الطبي وغيرها. وقال العمار، إن قاعدة عملائها تشمل شركة Ades Holding، وشركة الحفر العربية، وغيرها.