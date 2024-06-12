الصين تشجع الاستثمارات من الشرق الأوسط

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط، لزيادة الاستثمار في الصين، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان لرويترز “ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية”.

وقد وافق صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) على شراء حصة 10% في شركة إدارة الأصول الصينية “تشاينا إيه.إم.سي”، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشتركة في البلاد.

ويأتي الاتفاق وبيان الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.

وأوضحت اللجنة “نرحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين”، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة تشاينا إيه.إم.سي من شركة الاستثمار بريمافيرا كابيتال، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.

ووفقا لمزود بيانات الصناعة جلوبال إس.دبليو.إف، استثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط سبعة مليارات دولار في الصين منذ حزيران / يونيو من العام الماضي، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم ضخه خلال العام السابق.