فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار قطرأسواق المالأعمال

الصين تشجع الاستثمارات من الشرق الأوسط

وافق صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) على شراء حصة 10% في شركة إدارة الأصول الصينية “تشاينا إيه.إم.سي”

فريق التحرير by فريق التحرير
مقر جهاز قطر للاستثمار في الدوحة
مقر جهاز قطر للاستثمار في الدوحة

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط، لزيادة الاستثمار في الصين، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان لرويترز “ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية”.

وقد وافق صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) على شراء حصة 10% في شركة إدارة الأصول الصينية “تشاينا إيه.إم.سي”، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشتركة في البلاد.

ويأتي الاتفاق وبيان الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.

وأوضحت اللجنة “نرحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين”، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة تشاينا إيه.إم.سي من شركة الاستثمار بريمافيرا كابيتال، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.

ووفقا لمزود بيانات الصناعة جلوبال إس.دبليو.إف، استثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط سبعة مليارات دولار في الصين منذ حزيران / يونيو من العام الماضي، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم ضخه خلال العام السابق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...