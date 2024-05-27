الصين تستثمر 47.5 مليار دولار في صندوق جديد لتطوير صناعة الرقائق المحلية

أعلنت الصين عن تأسيس صندوق استثماري ضخم بقيمة 47.5 مليار دولار، يهدف إلى دعم تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية. وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وسعي بكين المتواصل لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.

وقد جمع الصندوق، الذي يحمل اسم “الصندوق الكبير 3″، تمويلاته من الحكومة المركزية ومجموعة من البنوك والشركات المملوكة للدولة. وتعد وزارة المالية الصينية أكبر المساهمين فيه، إلى جانب مساهمات من شركات استثمار تابعة لحكومتي شنزن وبكين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الصين في صناعة أشباه الموصلات العالمية، وتطوير قدراتها التكنولوجية في هذا المجال الحيوي. وتأتي في سياق استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية.

ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من المشاريع المتعلقة بأشباه الموصلات، بما في ذلك البحث والتطوير، وتصنيع الرقائق، وتطوير المواهب. كما سيعمل على تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صناعة أشباه الموصلات العالمية منافسة شديدة، وتزايدًا في الطلب على الرقائق الإلكترونية في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن يساهم الصندوق الجديد في تعزيز قدرة الصين على المنافسة في هذه الصناعة، وتلبية الطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية في السوق المحلية والعالمية.