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الصندوق السيادي السعودي يعزز استثماراته في مشروع تكنولوجي صيني

يعد صندوق الصناديق “جدا”، المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد الصناديق الإقليمية والآسيوية العديدة المشاركة في جولة تمويل “إي دبليو تي بي أرابيا” المقبلة

فريق التحرير by فريق التحرير
مقر صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبدالله المالي
مقر صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبدالله المالي

قام صندوق الصناديق “جدا”، وهو وحدة تتبع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بضخ رأس مال أكبر في مشروع تكنولوجي مغامر مدعوم من مجموعة “علي بابا” الصينية، ليعزز إجمالي استثماراته في المشروع بذلك إلى نحو 200 مليون دولار، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ويعد “جدا”، المملوك بالكامل للسيادي السعودي، أحد الصناديق الإقليمية والآسيوية العديدة المشاركة في جولة تمويل “إي دبليو تي بي أرابيا” (eWTP Arabia) المقبلة، والتي تستهدف جمع مليار دولار، ومن المقرر اختتامها أوائل العام المقبل.

واعتبرت جيسيكا وونغ، مؤسسة “إي دبليو تي بي أرابيا” والشريكة الإدارية فيه، أن المشروع يستهدف التركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة بقطاعي التكنولوجيا والطاقة. مضيفة: “لدينا بضعة تمويلات من وحدات مختلفة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، كما نتمتع بشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية ونعمل معاً بشكل وثيق للغاية”.

وقد تأسست “إي دبليو تي بي” في 2019، وجمعت 400 مليون دولار لصفقات في ذلك العام. وهي أحد المستثمرين في شركة “إس سي سي سي علي بابا كلاود” التي يدعمها أيضاً كل من: “شركة الاتصالات السعودية” (STC) و”علي بابا كلاود”، و”الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي”.

وأشارت وونغ إلى أن الصندوق استثمر في 16 شركة في آسيا والشرق الأوسط، ويخطط لإدراج بعض شركات المحفظة في البورصة السعودية العام المقبل.

من جانبه، يضخ صندوق الاستثمارات العامة تمويلات بشكل ملحوظ في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في إطار سعيه لتعزيز قطاع رأس المال الجريء، مع تشجيع رواد الأعمال الشباب على إنشاء أعمالهم الخاصة لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل. كما أنشأ صندوقاً بقيمة مليار دولار لشركات رأس المال الجريء، ويستثمر فيها أيضاً بشكل مباشر من خلال شركة “سنابل” التابعة له.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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