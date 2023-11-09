فريق التحرير by فريق التحرير

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الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بـ 2 مليار ريال مع دول إفريقية

رصد الصندوق السعودي للتنمية 2 مليار ريال من أجل اقامة اتفاقيات مع دول في القارة الإفريقية

فريق التحرير by فريق التحرير
الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بـ 2 مليار ريال مع دول إفريقية محمد الجدعان

كشف وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بقيمة ملياري ريال مع دول إفريقية.

وقال الجدعان في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر “السعودي – العربي – الأفريقي”، اليوم الخميس، إننا نعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها.

ويهدف المؤتمر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، وخلق الفرص الاستثمارية من خلال الجلسات التي ستقام خلاله.

وستقام عدة جلسات لتعزيـز الشراكات بيـن المملكة ودول إفريقيا في قطاعات مختلفة مثل الطاقـة والتنميـة المستدامة والاقتصاد والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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