بـ 1000 ريال.. السعودية تطرح أول إصدار من الصكوك الادخارية للأفراد

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، في طرح أول صكوك مخصصة للأفراد، بعائد سنوي مجز.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن إطلاق “صح”؛ الذي يعد أول منتج ادخاري للأفراد متوافقا مع الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي.

واشتق اسم “صح” من الحروف الأولى لعبارة “صكوك حكومية”، وهو أوراق مالية صادرة عن وزارة المالية السعودية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.

متى يبدأ الاشتراك في “صح”؟



يبدأ الاشتراك في الإصدار الأول من “صح” اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير على أن تنتهي مدة الاشتراك بحلول يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الحالي.

وتم تخصيص “صح” للأفراد بعوائد مجزية، على أن تكون فترة الادخار لمدة عام فقط، وبعائد ثابت، على أن يتم صرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

ووفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للدين في السعودية، فإن نسبة العائد سيتم تحديدها بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.

وقال المركز إنه سيتم التخصيص لهذا الشهر في يوم 13 فبراير 2024، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير 2024 حتى 21 فبراير 2024، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير 2024.

ويأتي إطلاق “صح” ضمن مبادرات تطوير القطاع المالي السعودي التي تستهدف رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، فضلا عن زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وفقا لما قاله عبدالعزيز الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية.



طرح شهري



فيما قال هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إن صكوك “صح” سيتم طرحها شهريا، وفقا للتقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج “صح”.

وأشار إلى أن المبادرة تعتبر حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون في تطوير وإطلاق منتجات ادخارية جديدة لفئات مختلفة من الأفراد، من خلال البنوك أو شركات التقنية المالية وغيرها”.

كيف يمكن الاشتراك في “صح”؟

من المقرر أن يتم يطرح “صح” من خلال القنوات الرقمية لشركات، الأهلي المالية، الجزيرة للأسواق المالية، الإنماء للاستثمار، البنك الأول للاستثمار، الراجحي المالية.

شروط الاشتراك في “صح”

“صح” صك محلي سعودي مخصص للأفراد السعوديين فقط ممن هم فوق سن 18 عاما.

ويشترط على الفرد الراغب في الاشتراك في “صح” أن يكون لديه حساب بإحدى بالمؤسسات والشركات المالية التي يتم طرح الصك من خلال قنواتها الرقمية وهي (الأهلي المالية، الجزيرة للأسواق المالية، الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، الراجحي المالية).



مزايا الاشتراك في صح



يوفر صك “صح” المدعوم من الحكومة السعودية، عوائد مجزية، بالإضافة إلى انخفاض مخاطره الاستثمارية.

بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، من خلال القنوات الرقمية لـ5 من أبرز المؤسسات المالية في السعودية، فضلا عن عدم وجود قيود على الاسترداد، كما أن الاشتراك فيه يتم دون رسوم.

ووفقا للبيانات، فإن الحد الأدنى للاشتراك في “صح” هو شراء صك واحد بقيمة 1000 ريال، في حين أن الحد الأقصى للصك يصل إلى 200 ألف ريال لكل فرد خلال مدة البرنامج.

ولن تستحق الأرباح المتراكمة عند الانسحاب المبكر، كما أن العائد يعتمد على أوضاع السوق من شهر لآخر.

وسيدفع الربح السنوي للصكوك عند تاريخ الاستحقاق، ويمكن لحملة الصكوك طلب الاسترداد خلال الفترات المحددة حسب التقويم السنوي المنشور لـ”صح”