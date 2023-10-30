فرص استثمارية بالقطاع الصحي السعودي بقيمة 330 مليار ريال

قال وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال كلمته في ملتقى الصحة العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، “إننا في المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، وأدعوكم للاستثمار بالفرص الواعدة في القطاع الصحي والتي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030”.





وتابع: “نتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار ريال في عام 2030، ستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال؛ مما يبرز الدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة”.





وأكد الجلاجل، أن التحول في القطاع الصحي هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة وتمكين أكبر ليصل نموه من 20% إلى 50% من تقديم الخدمات الصحية.





وتستضيف الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023م، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، تحت شعار “استثمر في الصحة”، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة.

