الشركات الناشئة في الإمارات تجتذب 353 مليون دولار في 2023

حصلت الشركات الناشئة في الإمارات، على تمويل قدره نحو 353 مليون دولار عام 2023، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 222% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير منصة بيانات المشاريع Magnitt’s FY 2023 Venture Debt.

وعلى الرغم من تسجيل الشركات الناشئة، عدد 6 صفقات تمويل فقط خلال 2023، بانخفاض قدره 25% على أساس سنوي، فقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد صفقات التمويل التي تمت على مدار العام في المنطقة.

الشركات الناشئة بالشرق الأوسط تجتذب 757 مليون دولار

وذكر التقرير أن الشركات الناشئة في الشرق الأوسط اجتذبت رقما قياسيا من التمويل، قدره 757 مليون دولار في العام الماضي، حيث حصلت الشركات الناشئة السعودية على 53% من إجمالي التمويل المخصص للمنطقة، بقيمة 400 مليون دولار، بزيادة قدرها 602% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، شهدت مصر انخفاض التمويل بنسبة 86% على أساس سنوي، مع تخصيص 4 ملايين دولار للشركات الناشئة المصرية.

وشهدت مصر انخفاضًا سنويًا بنسبة 75% على أساس سنوي من حيث عدد الصفقات، مع توقيع عقود تمويل لصفقتين فقط، بينما شهدت المملكة العربية السعودية تضاعف عدد صفقات التمويل إلى 4 صفقات في عام 2023.

قطاع التكنولوجيا المالية يجتذب 79% من التمويل

استحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 79% من إجمالي تمويل المشروعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023، ليحتل المرتبة الأولي بين القطاعات الممولة.

ويرجع الفضل في صدارة هذا القطاع إلى شركة “تابي” العملاقة في الإمارات العربية المتحدة، وشركة “تمارا” في المملكة العربية السعودية، اللتين جمعتا معًا 600 مليون دولار من إجمالي تمويل بقيمة 601 مليون دولار لشركات التكنولوجيا المالية.

وجاء قطاع النقل والخدمات اللوجستية، في المرتبة الثانية بقيمة 150 مليون دولار، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بقيمة 3 ملايين دولار.