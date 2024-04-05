 62 % تراجعا في تمويل الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انخفض تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بنسبة 62% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 إلى 429 مليون دولار، وذلك خلال 129 جولة، حسبما ذكرت ومضة.

وفي الوقت نفسه، قفزت استثمارات شهر مارس بنسبة 186% على أساس شهري، حيث تم تحويل 54 صفقة بقيمة 254 مليون دولار إلى الشركات الناشئة في المنطقة، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي.

الشركات الناشئة السعودية تتصدر سباق التمويل

تصدرت الشركات الناشئة السعودية سباق التمويل، حيث حصلت على 198 مليون دولار من خلال 25 صفقة، وذلك بفضل حدث Leap الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، والذي أقيم في الرياض الشهر الماضي.

وجاءت الشركات الناشئة في الإمارات في المركز الثاني، حيث حصلت 12 شركة ناشئة على 39 مليون دولار، بينما جاءت مصر في المركز الثالث بـ 7 ملايين دولار جمعتها 8 شركات ناشئة.

وجاءت النسبة الأكبر من التمويل في الشركات المتخصصة بالبرمجيات، والتي اقتنصت 130,6 مليون دولار عبر 9 صفقات، متجاوزةً قطاع التكنولوجيا المالية الذي استقطب 40 مليون دولار عبر 12 صفقة، في حين حصدت 4 شركات ناشئة للتجارة الإلكترونية تمويلاً قدره 18 مليون دولار.

الصفقات العالية القيمة تغيب عن شهر مارس

وبخلاف صفقة “سلة“، يكشف شهر مارس عن افتقاره إلى الصفقات عالية القيمة، وتمويل الشركات في مراحلها المتأخرة، حيث استقطبت جولات التمويل التأسيسي 49 مليون دولار، كما حصلت 4 شركات ناشئة على تمويلٍ من السلسلة “أ” بقيمة 38.5 مليون دولار، في حين تلقت 16 شركة دعماً مالياً قدره 1.75 مليون دولار.

وبالنسبة للشركات فقد استأثر قطاع الأعمال بالنسبة الأكبر من التمويل، التي بلغت 74% وتُقدر بنحو 188 مليون دولار، بينما تراجعت الاستثمارات الموجهة للأعمال بين الشركات والعملاء الأفراد لتبلغ 48 مليون دولار، أي 19% من إجمالي التمويل لشهر مارس، والذي يشكّل تغيراً ملحوظاً في مشهد تمويل الشركات الناشئة.

وتركّز نحو 90% من صفقات شهر مارس في الشركات الناشئة التي أسسها رجال، كما هو معتادٌ في القطاع، أما نسبة الشركات التي أسستها سيدات فشكّلت نحو 0.21% من إجمالي الصفقات، بينما باقي الصفقات ذهبت للشركات التي شارك في تأسيسها سيدات، ورجال.