الشركات الناشئة في دبي تجمع 70% من الاستثمارات في المنطقة

شهدت الشركات الناشئة في دبي، والتي تتخذ منها مقرا لها، أكبر قدرا من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، خلال شهر فبراير، حيث تمكنت 22 شركة ناشئة من جمع ما يزيد عن 65 مليون دولار على مدار الشهر.

الشركات الناشئة في دبي تجمع 70% من الاستثمارات

ويمثل ذلك أكثر من 70% من إجمالي الأموال التي جمعتها الشركات الناشئة في المنطقة، والتي شهدت جمع 88.7 مليون دولار في 37 صفقة، وهو نمو متواضع بنسبة 2% فقط على أساس شهري من حيث قيمة الصفقات، وفقا لما ذكرته “ومضة”.

وذهب أكثر من نصف المبلغ، نحو 35 مليون دولار، إلى شركة Flare Network الناشئة في دبي.

وعلى الرغم من ذلك، يمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 88% على أساس سنوي مقارنة بالاستثمارات خلال فبراير 2022.

المرتبة الثانية للشركات الناشئة في السعودية

وجمعت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ثاني أعلى مبلغ بقيمة 16.3 مليون دولار عبر 7 معاملات، في حين جمعت شركتان ناشئتان مصريتان فقط 4.6 مليون دولار.

مقدمو خدمة Web3 في المقدمة

يعد مقدمو خدمة Web3، هم النجوم الصاعدين في السوق هذا الشهر، حيث جمعوا 39 مليون دولار في 3 جولات، بقيادة Flare Network البالغة 35 مليون دولار.

هذا الشهر، كان أداء Foodtech جيدًا من حيث مبلغ التمويل، حيث حصلت على 21 مليون دولار في صفقتين، مع تخصيص 12 مليون دولار لجولة The Cloud’s Series B.

وبالمقارنة، جمعت 5 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 6.9 مليون دولار، في حين حصلت شركات الخدمات اللوجستية الناشئة على 5.4 مليون دولار.

الاستثمار في تأسيس الشركات الناشئة هو المهيمن

يستمر الاستثمار في الشركات الناشئة في المرحلة التأسيسية هو المهيمن، حيث جمعت 11 شركة ناشئة في المرحلة التأسيسية 25.5 مليون دولار إجمالاً.

وذهب حوالي 55 مليون دولار إلى قطاع الأعمال إلى المستهلك من خلال 16 صفقة، بينما تم تقديم 18.4 مليون دولار إلى 17 شركة ناشئة تعمل في مجال الأعمال التجارية.

كالعادة، هيمنت الشركات التي يقودها الذكور على الصناعة، حيث تمثل أكثر من 55% من إجمالي قيمة المعاملات، في حين ذهب 44.6% إلى مؤسسين مختلطين، ولم تجمع الشركات الناشئة التي تقودها النساء سوى 0.2% من القيمة الإجمالية.