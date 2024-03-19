المستثمرون الأمريكيون عالقون في الشركات الصينية “الزومبي”

عندما يتحدث المستثمرون الأمريكيون عن الشركات الصينية “الزومبي”، فإنهم عادة ما يشيرون إلى الشركات الناشئة المتعثرة التي تتعثر، وغير قادرة على النمو، ومن غير المرجح أن تعيد الأموال التي جمعتها على الإطلاق.

والمستثمرون الأمريكيون، العالقون في الشركات الصينية “الزومبي”، من بين هؤلاء المستثمرين.

الشركات الصينية “الزومبي”

ولكن بينما كان المستثمرون الأمريكيون، وصانعو الصفقات يناقشون بشكل محموم الجهود التي بذلها المشرعون الأسبوع الماضي لإجبار الشركة الصينية الأم لـ TikTok، “بايت دانس”، على بيع التطبيق، تحدثوا عن نسخة جديدة من الشركات الصينية “الزومبي”.

قد يكون لدى الشركات الصينية “الزومبي” أعمال مزدهرة، لكن من غير المرجح أن توفر للمستثمرين أي عائد فوري لأنها عالقة في مرمى الجيوسياسية.

المستثمرون الأمريكيون عالقون

ومؤخرا، أصبح المستثمرون الأمريكيون، في الشركات “الزومبي”، غير قادرين على نحو متزايد على إرسال العائدات إلى وطنهم فيما تشير إليه صحيفة نيويورك تايمز بالنسخة الصينية من الشركات “الزومبي”.

وكما هو الحال في “بايت دانس“، الشركة الأم لـ “تيك توك“، حيث هناك نحو 8 مليارات دولار من رأس المال العالق، هذه هي الشركات الصينية، التي تكون مزدهرة في كثير من الأحيان، تقع حاليا في مرمى العوامل الجيوسياسية، مما يمنع المستثمرين من الحصول على العوائد.

بيع “تيك توك” أو مواجهة الحظر في أمريكا

والأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يمنح “بايت دانس”، 6 أشهر لبيع “تيك توك”، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.

تعني ضوابط التصدير على التكنولوجيا، التي فرضتها الصين في عام 2022، أنه حتى لو جرى بيع “تيك توك”، فمن غير المرجح أن تشمل الصفقة خوارزمية التوصية الخاصة بها، وهي الميزة الأكثر قيمة للتطبيق.

وقال جوناثان ني، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، إن شراء “تيك توك”، من دون الخوارزمية سيكون بمثابة الاستحواذ على “هولو” دون حقوق محتواها.

وأضاف: “ليس من الواضح تماما ما الذي تشتريه”.

الشركات الصينية تفقد جاذبيتها

أدت الحملات التنظيمية في الصين، إلى جانب انخفاض تقييمات الشركات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في البلاد، إلى جعل عمليات الاستحواذ أقل جاذبية للمشترين الأمريكيين.

وقد تم الاستحواذ على نحو 3.2 ألف شركة صينية العام الماضي، أي نصف ما تم شراؤه في عام 2019.

عدد أقل من الشركات الصينية تدرج أسهمها في أمريكا

أيضا أصبحت الشركات الصينية، حذرة من طرح أسهمها في الولايات المتحدة منذ أن تم إلغاء إدراج تطبيق النقل الذكي ديدي من بورصة نيويورك في عام 2022 بسبب الضغوط التنظيمية التي تمارسها الصين. وجرى إدراج، 3 شركات ناشئة صينية فقط في الولايات المتحدة في عام 2022، مقابل 18 شركة سنويا بين عامي 2018، و 2021.