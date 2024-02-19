السعودية والإمارات أكبر مصدري السندات الخضراء في المنطقة

تسير السعودية، والإمارات على المسار الصحيح للبقاء في صدارة قائمة أكبر مصدري السندات الخضراء السيادية في المنطقة خلال 2024، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وقال التقرير إن ذلك سيكون مدفوعًا بكل من الهيئات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة التي تتطلع إلى تحقيق أهداف صافي الصفر.

مستوى قياسي لإصدارات السندات الخضراء

ووصلت إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة (GSSSB) في الشرق الأوسط إلى مستوى قياسي بلغ 23 مليار دولار في 2023، وهو ما يعادل الضعف منذ العام 2022، ويمثل هذا أقل من 3% من الإصدارات العالمية.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تنمو إصدارات الصكوك المستدامة وسط زيادة طلب المستثمرين والجهود التي تبذلها دول العالم الإسلامي لتقليل بصمتها الكربونية.

وقال التقرير إن معظم عائدات السندات تذهب نحو مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين في المنطقة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تستمر الاستثمارات في المشاريع التي تعالج ندرة المياه، وموجات الحرارة في دفع الإصدارات هذا العام، محذرًا من أن مدى التقدم يعتمد إلى حد كبير على وتيرة استراتيجيات إزالة الكربون.

التوقعات العالمية للإصدارات السيادية

عالميا، من المتوقع أن تشهد الإصدارات السيادية ارتفاعًا آخر في عام 2024، حيث تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن تصل الإصدارات إلى ما بين 950 مليار دولار و1.1 تريليون دولار، مدفوعة بالتزامات الاستدامة الوطنية القوية والدعم الخارجي.

وبلغت الإصدارات العالمية 980 مليار دولار في عام 2023، مع تجاوز المساهمين البارزين مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، 10 مليارات دولار في الإصدارات.

ومن بين جميع إصدارات GSSSB، ستستمر السندات الخضراء في الهيمنة وسط الطلب المتزايد على المشاريع البيئية.