فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار السعوديةأسواق المالاستدامةبيانات السوق

السعودية والإمارات أكبر مصدري السندات الخضراء في المنطقة

إصدارات السندات المستدامة، في الشرق الأوسط، وصلت لمستوى قياسي بلغ 23 مليار دولار في 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية والإمارات أكبر مصدري السندات الخضراء في المنطقة
السعودية والإمارات أكبر مصدري السندات الخضراء في المنطقة

تسير السعودية، والإمارات على المسار الصحيح للبقاء في صدارة قائمة أكبر مصدري السندات الخضراء السيادية في المنطقة خلال 2024، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وقال التقرير إن ذلك سيكون مدفوعًا بكل من الهيئات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة التي تتطلع إلى تحقيق أهداف صافي الصفر.

مستوى قياسي لإصدارات السندات الخضراء

السعودية والإمارات أكبر مصدري السندات الخضراء في المنطقة

ووصلت إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة (GSSSB) في الشرق الأوسط إلى مستوى قياسي بلغ 23 مليار دولار في 2023، وهو ما يعادل الضعف منذ العام 2022، ويمثل هذا أقل من 3% من الإصدارات العالمية.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تنمو إصدارات الصكوك المستدامة وسط زيادة طلب المستثمرين والجهود التي تبذلها دول العالم الإسلامي لتقليل بصمتها الكربونية.

السعودية والإمارات أكبر مصدري السندات الخضراء في المنطقة

وقال التقرير إن معظم عائدات السندات تذهب نحو مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين في المنطقة.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تستمر الاستثمارات في المشاريع التي تعالج ندرة المياه، وموجات الحرارة في دفع الإصدارات هذا العام، محذرًا من أن مدى التقدم يعتمد إلى حد كبير على وتيرة استراتيجيات إزالة الكربون.

التوقعات العالمية للإصدارات السيادية

السعودية والإمارات أكبر مصدري السندات الخضراء في المنطقة

عالميا، من المتوقع أن تشهد الإصدارات السيادية ارتفاعًا آخر في عام 2024، حيث تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن تصل الإصدارات إلى ما بين 950 مليار دولار و1.1 تريليون دولار، مدفوعة بالتزامات الاستدامة الوطنية القوية والدعم الخارجي.

وبلغت الإصدارات العالمية 980 مليار دولار في عام 2023، مع تجاوز المساهمين البارزين مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، 10 مليارات دولار في الإصدارات.

ومن بين جميع إصدارات GSSSB، ستستمر السندات الخضراء في الهيمنة وسط الطلب المتزايد على المشاريع البيئية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...