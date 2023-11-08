فريق التحرير by فريق التحرير

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صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في “أستون مارتن”

شركة صناعة السيارات البريطانية العريقة مع الوافد الجديد للسيارات نسبياً، وكلاهما مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي

فريق التحرير by فريق التحرير

رفع الصندوق السيادي السعودي حصته في شركة مارتن البريطانية لتصنيع السيارات ليكون من أكبر المساهمين في الشركة.

قالت شركة أستون مارتن لتصنيع السيارات اليوم الأربعاء إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة بواقع 2.6 نقطة مئوية إلى 20.5 بالمائة، ليكون ثاني أكبر المساهمين في الشركة وفقا لرويترز.

وتظهر بيانات إل.إس.إي.جي أن الصندوق هو ثالث أكبر المساهمين في الشركة التي يقع مقرها في جايدون.

وتتعاون شركة “أستون مارتن لاغوندا” مع “لوسيد غروب” في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، لتوحيد تكنولوجيا شركة صناعة السيارات البريطانية العريقة مع الوافد الجديد للسيارات نسبياً، وكلاهما مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF”.

قالت الشركتان في يونيو الماضي، إن “أستون مارتن”، ستصدر أسهماً جديدة لصالح شركة “لوسيد” وستقوم بسداد مدفوعات نقدية إجماليها 232 مليون دولار مقابل مكونات مجموعة توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بحسب”العربية”.

كما مددت “أستون مارتن” تعاونها الطويل مع “مرسيدس بنز غروب” على الرغم من أنها لم تعد تصدر المزيد من الأسهم إلى شركة صناعة السيارات الألمانية التي تمتلك بالفعل ما يقرب من 9% من الأسهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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