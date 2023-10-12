السعودية: 5.2 تريليون ريال الأصول المستثمرة بالخارج

ارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج إلى 5.219 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 4.946 تريليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ صافي الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 87.99 مليار ريال، مقابل 47.74 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022، لتقفز بنسبة 84.3% على أساس سنوي.

وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج 13.85% من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

ماذا يقصد بالاستثمار المباشر

الاستثمار المباشر في الخارج؛ هو تحركات رؤوس الأموال الدولية ابلتي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية، أو ما يمثل ملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.

وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة 13.85% من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

وتضم الاستثمارات السعودية في الخارج عدة بنود، من بينها استثمارات الحافظة (سندات الدين، وحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار)، واستثمارات أخرى مثل القروض والعملة والودائع والائتمان التجاري وغيرها.

وارتفعت استثمارات حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار إلى 1.352 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.215 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام 2022،

وزادت الاستثمارات بسندات الدين بنحو 3.6% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 235.79 مليار ريال.