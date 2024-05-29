السعودية تجذب 65% من الاستثمار الجريء بالمنطقة

تفوقت الشركات الناشئة السعودية على نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث استقطاب الاستثمارات الجريئة في الربع الأول من عام 2024.

يأتي ذلك بالرغم من تراجع معدل الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 42% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 240 مليون دولار أمريكي عبر 35 صفقة، وفقًا لتقرير الاستثمار الجريء للربع الأول في المملكة، الصادر عن منصة “MAGNiTT“، المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.

الشركات الناشئة السعودية تتفوق على نظيراتها إقليميا

واجتذبت السعودية 65% من إجمالي الاستثمار الجريء الذي جمعته الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول.

وهذا يؤكد جاذبية سوق المملكة، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة، ومكانتها الرائدة عالميًا كدولة من دول مجموعة العشرين وعضو ضمن مجموعة بريكس التي انضمت لها مؤخرًا.

“سلة” في الصدارة الشركات الناشئة

استحوذت جولة ما قبل الطرح العام الأولي لتطبيق التجارة الإلكترونية “سلة”، على أكثر من نصف الاستثمار الجريء التي جذبته كل الشركات الناشئة السعودية خلال الربع الأول من 2024.

حيث فازت بـ130 مليون دولار من إجمالي الاستثمار الجريء بالمملكة في مارس الماضي، وكانت هذه الجولة هي الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة خلال الربع الأول من 2024.

الاستثمارات الجريئة تتراجع في منطقة الشرق الأوسط

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل تراجعًا في إجمالي الاستثمارات الجريئة خلال الربع الأول من 2024، حسبما قال فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ماجنيت”.

وتابع باهوشي:” بينما شهد التمويل تراجعًا، ظل تدفق الصفقات في المملكة العربية السعودية ثابتًا تقريبًا، حيث سجل انخفاضًا متواضعًا بنسبة 13٪ في الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الربع من عام 2023.. وبالتعمق أكثر، يصبح من الواضح أنه على الرغم من تضاؤل التمويل الإجمالي، فإن النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة يواصل جذب المستثمرين”.

أداء الشركات الناشئة في المملكة

جمعت 3 شركات ناشئة في المملكة، مجتمعة 4.8 مليون دولار في أبريل. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 60% على أساس سنوي مقارنة بمبلغ 3 ملايين دولار الذي تم جمعه من قبل 3 شركات ناشئة في أبريل 2023.