السعودية.. الاستثمار الأجنبي المباشر يصل لـ 17 مليار ريال في الربع الأول

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار عن أداء قوي للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 17 مليار ريال، محققةً نموًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

وعلى صعيد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد ارتفع ليصل إلى 818 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي.

وتشير النشرة إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت على أساس سنوي وصل إلى 8%، مدفوعًا بنمو قطاع غير الحكومة بنسبة 7.2% وقطاع الحكومة بنسبة 17.8%.