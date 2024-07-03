فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية.. الاستثمار الأجنبي المباشر يصل لـ 17 مليار ريال في الربع الأول

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 818 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار عن أداء قوي للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 17 مليار ريال، محققةً نموًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

وعلى صعيد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد ارتفع ليصل إلى 818 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي.

السعودية

وتشير النشرة إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت على أساس سنوي وصل إلى 8%، مدفوعًا بنمو قطاع غير الحكومة بنسبة 7.2% وقطاع الحكومة بنسبة 17.8%.

استثمار
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فريق التحرير

فريق التحرير

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