أعلنت السعودية عزمها على استغلال تجارب الدول الرائدة في مجال التعدين، خاصة تجربة المغرب، بهدف تعزيز شراكتها في المشاريع التعدينية الكبرى.

وأشارت إلى أن كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تمتلكان ثروات ضخمة من الفوسفات، ما يجعلهما يساهمان معاً بأكثر من 40% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفوسفاتية.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، على الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة، والذي عقد في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأشار الخريف إلى أن السعودية تتطلع للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التعدين، وبخاصة التجربة المغربية، لتكون شريكاً أساسياً في المشاريع التعدينية الكبرى. حيث تملك كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ثروات ضخمة من الفوسفات، مما يجعلهما يساهمان معاً بأكثر من 40% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفوسفاتية.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، شدد الوزير السعودي، على أهمية التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية ودول الجوار والدول العربية. وأكد الوزير على أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز على تطوير قطاعات صناعية نوعية، تشمل الصناعات المحققة للاستدامة والأمن الغذائي والدوائي والعسكري، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بميزة السعودية التنافسية كالنفط والغاز والموقع الجغرافي.

وختم الوزير بالتأكيد على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها السعودية لكافة المستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت عدداً من المسارات التي تخدم مبدأ التكامل الصناعي وتسعى لتطويره.

يأتي هذا الإعلان في إطار الزيارة الرسمية الحالية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المغرب، حيث يرافقه نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

ويشارك الوزير وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي تعقد في العاصمة الرباط خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجاري.