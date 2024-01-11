السعودية تستحوذ على 52% من الاستثمار الجريء في المنطقة خلال 2023

شهدت السعودية نموًا قياسيًا في الاستثمار الجريء في عام 2023، حيث تجاوزت قيمته حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن منصة “ماغنيت” المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، فقد بلغت قيمة الاستثمار الجريء في السعودية 5.2 مليار دولار في عام 2023، أي ما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق.

ويُعد الاستثمار الجريء شكلاً من أشكال التمويل الذي يوفر الأموال للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية في المراحل المبكرة، في مقابل الحصول على حصة من الملكية.

أظهر الاستثمار الجريء في المملكة نموًا ثابتًا منذ عام 2019، حيث أظهر معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة %86 في عام 2023. وعلى الرغم من الاتجاه التصاعدي المستمر في عدد الصفقات على مدى خمس سنوات بين عامي 2018 و2022، فقد كان هناك انخفاض سنوي قدره %20 في عام 2023. وفي الوقت نفسه، وصلت المملكة العربية السعودية إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، مع أربع صفقات جمعت 879 مليون دولار في عام 2023.

وتصدرت المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة الاستثمار الجريء، حيث حصلت الإمارات على المركز الثاني واحتفظت مصر بالمركز الثالث.

وأكدت بيانات “ماغنيت” أن المملكة استحوذت خلال عام 2023 على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، بنسبة بلغت 52%، مقارنة بـ31% في عام 2022.

وشهد عام 2023 أيضًا رقمًا قياسيًا للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة، حيث بلغت قيمتها 879 مليون دولار عبر أربع صفقات.

الشركات السعودية استثمرت 704 مليون في 30 صفقة

كما استحوذت صفقات الشركات السعودية على 76% من إجمالي الصفقات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.

وبحسب التقرير، فإن قطاع التقنية المالية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 51% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 704 مليون دولار عبر 30 صفقة.