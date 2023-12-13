فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية للصناعات المتطورة تبيع كامل حصتها في السلام لصناعة الطيران

بلغت الخسائر المجمعة السلام لصناعة الطيران حوالى 283 مليون ريال بين 2020 وحتى النصف الأول من العام 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصنع تابع للشركة السعودية للصناعات المتطورة
مصنع تابع للشركة السعودية للصناعات المتطورة

وقعت الشركة السعودية للصناعات المتطورة اتفاقية لبيع كامل حصتها في شركة السلام لصناعة الطيران البالغة 10% من رأس مال شركة السلام لصناعة الطيران، كما ذكرت في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، على أن يتم تحديد القيمة عند الانتهاء من حساب التزامت الشركاء الخاصه حسب شروط الاتفاقية.

وأفادت بأنه تم الاتفاق على بيع شركة السلام لصناعة الطيران نظراً لتجاوز الخسائر رأسمال الشركة وارتفاع الإلتزامات على الشركة وصعوبة دعم الشركة من الشركاء، حيث بلغت الخسائر المجمعة للشركة حوالى 283 مليون ريال بين 2020 وحتى النصف الأول من العام 2023.

وتبلغ القيمة الدفترية لحصة الشركة السعودية للصناعات المتطورة في شركة السلام لصناعة الطيران 19.52 مليون ريال سعودي.

وذكرت أنه تم الاتفاق على بيع كامل حصص الشركاء الحاليين في شركة السلام لصناعة الطيران ومن ضمنها حصة الشركة السعودية للصناعات المتطورة البالغة 10% من رأس مال الشركة وذلك للمشتري وفقاً لعدد من الشروط.

واكدت أن أهم شروط الصفقة هو تحمل الشركاء البائعين لعدد من الالتزامات كل حسب نسبة ملكيته، ووفقاً لبنود الإتفاقية.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للصفقة سيظهر خلال العام المالي 2023.

ونوهت إلى أن هذا التخارج يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحسين أدائها ومراجعة استثماراتها باستمرار والدخول في الاستثمارات والفرص الواعدة وذات النمو والعوائد والتخارج من الاستثمارات التي حققت مستهدفاتها وكذلك التخارج من الاستثمارات التي لا تحقق تطلعاتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...