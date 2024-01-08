في إنجاز تاريخي ملفت، تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، لإجمالي قيمة الاستثمار الجريء،



وذلك وفقًا لمنصة “MAGNiTT” المتخصصة في بيانات الاستثمار في الشركات الناشئة بالمنطقة.



وأكدت البيانات الصادرة عن MAGNiTT أن المملكة السعودية استحوذت على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، مقابل 31% في العام السابق، حيث شهدت البلاد نموًا بلغ 33% في قيمة الاستثمار الجريء خلال العام ذاته.



مما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة “بريكس” التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.



وفي تصريح للدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، رئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC، لوكالة الأنباء السعودية”واس”، أكد أن تصدر المملكة لهذا المشهد الاستثماري جاء نتيجة لتطوير منظومة الاستثمار الجريء، والحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة، حيث احتلت المرتبة الرابعة في عام 2018، لتتصدر المنطقة في عام 2023، حققت منظومة الاستثمار الجريء تضاعفًا بلغ 21 مرة في إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى الحراك الاقتصادي والاستثماري الهائل الذي شهدته المملكة العربية السعودية، داعمًا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده، اللذين قاما بإطلاق عدة مبادرات حكومية محفزة لدعم الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة.



وتعتبر SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تحفيز ودعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار فيها وتوفير الدعم لتحقيق النمو السريع والكبير.

يُعرف الاستثمار الجريء أيضًا بأسماء مثل “الاستثمار المغامر” أو “رأس المال المجازف”، ويُعتبر هذا النوع من أنواع التمويل أحد أشكال التمويل التي تُمكِّن الشركات الناشئة.



بهذه الإنجازات، تؤكد المملكة العربية السعودية تقدمها الاقتصادي والاستثماري الرائد في المنطقة، مما يعزز مكانتها كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو بارز في منظومة الاقتصاد العالمي.



تبقى خطط SVC موجهة نحو دعم مستمر للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز التنويع الاقتصادي ويعزز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الاستثمار الجريء في عام 2023.https://t.co/gmH72WY7m4#واس_اقتصادي pic.twitter.com/ZCVudCoOMO — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) January 8, 2024