تتخطى 1.6 مليار دولار.. السعودية تكشف عن فرص استثمارية لمشروعات الالتزام البيئي

بلغ حجم الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات البيئية بالمملكة العربية السعودية، لتنفيذ مشروعات الالتزام البيئي نحو 1.6 مليار دولار، حتى عام 2030، بحسب ما كشفه منتدى الالتزام البيئي 2024، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير الجاري.

ووضعت الحكومة السعودية، حماية البيئة، ضمن أولى أولوياتها، في ظل الارتباط الوثيق بين البيئة والاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة بشكل عام، وفقا لما قاله نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس منصور المشيطي، الذي أشار إلى الجهود السعودية لحماية البيئة، وتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الدولية.

الالتزام البيئي في السعودية

ودعا “المشيطي” إلى ضرورة التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال تفعيل الرقابة الذاتية والإفصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الوزارة بدأت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016.

وأشار نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، إلى أن الأنظمة البيئية قدمت العديد من الحلول المستديمة بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وقال إن حماية البيئة باتت أحد أهم العوامل لضمان تحقيق الأمن البيئي والغذائي والمائي، حيث تسعى السعودية بخطوات حثيثة لتحقيق المستهدفات الطموحة بداية من إطلاق نظام للبيئة، ونظام لإدارة النفايات وكذلك الأرصاد في البلاد.

الاستثمارات الخضراء

فيما طالب سعود الساعاتي، مستشار وزير الاستثمار في السعودية، المستثمرون بضرورة الاهتمام بالمشروعات الخضراء وغيرها في القطاع البيئي، مؤكدا أن عوائد الاستثمارات غير التقليدية خلال السنوات الـ10 المقبلة ست أعلى من الاستثمارات التقليدية.

100 مليون سائح في السعودية

أما محمد عسيري الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، فأشار إلى أن السياحة البحرية والساحلية قادمة إلى السعودية، وأكد أن عدد السائحين خلال عام 2023 في المملكة العربية السعودية، وصل إلى أكثر من 100 مليون سائح، وهو الرقم الذي كانت تستهدف السعودية خلال عام 2030.