السعودية.. عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يزداد بنسبة 3.5%

ارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 1.27 مليون منشأة.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدن المملكة جاء كالتالي:
- الرياض 549,346 منشأة
- مكة المكرمة 232,039 منشأة
- المنطقة الشرقية 136,689 منشأة
- باقي مناطق المملكة الأخرى 351,190 منشأة
وأشار التقرير إلى أن عدد المنشآت كان كما يلي:
- المتناهية الصغر : 1.1 مليون منشأة
- الصغيرة: 151,170 منشأة
- المتوسطة: 18,176 منشأة
ما الفرق بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟
المنشآت متناهية الصغر
المنشآت التي فيها أقل من 5 موظفين، أو التي لا تتجاوز حجم إيرادتها 3 مليون ريال.
المنشآت الصغيرة
المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بين 6 و49 موظفين، وتتراوح قيمة إيراداتها الإجمالية فيها بين 3 و40 مليون ريال.
المنشآت المتوسطة
المنشآت التي لديها بين 50 و249 موظفاً وتحقق إيرادات بين 40 و200 مليون ريال.