رفعت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.



ووصلت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الامريكية إلى 128.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 117.5 مليار دولار في أكتوبر 2023.



وتتنوع محفظة المملكة العربية السعودية من السندات الأمريكية بين سندات طويلة الأجل، التي تصل قيمتها إلى 105.12 مليارات دولار، وبين سندات قصيرة الأجل تصل قيمتها إلى 22.86 مليار دولار.



استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية



وبلغت استثمارات دولة الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2023، نحو 62.85 مليار دولار مقارنة بـ 63.97 مليار دولار في أكتوبر 2023، وهو ما يعد انخفاضا في هذه الاستثمارات بنحو 1.12 مليار دولار.



وتتنوع استثمارات دولة الإمارات في سندات الخزانة الامريكية، بين 52.43 مليار دولار سندات طويلة الأجل، بينما تبلغ حصة السندات قصيرة الاجل 10.42 مليارات دولار.



استثمارات الكويت في السندات الأمريكية



فيما بلغت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2023، نحو 43.06 مليار دولار، مقارنة مع استثمارات شهر أكتوبر 2023 والذي بلغت فيه نحو 39.62 مليار دولار، وهو ما يعنى ارتفاع بقيمة 3.44 مليارات دولار.



وتتنوع محفظة الكويت من الاستثمارات في السندات الأمريكية، وتبلغ حصة السندات قصيرة الاجل نحو 3.33 مليارات دولار، لكن النسبة الأكبر من الاستثمارات تذهب إلى السندات طويلة الأجل بقيمة 39.73 مليار دولار.



اليابان الدائن الأكبر لأمريكا



وعالميا، حافظت اليابان للشهر الـ54 على التوالي على تصدرها قائمة الدول المستثمرة بسندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت قيمة استثمارات طوكيو خلال شهر نوفمبر 2023 في السندات الأمريكية نحو 1127.5 مليار دولار، لترتفع عن الرقم المسجل في شهر أكتوبر 2023 والبالغ 1098.2 مليار دولار.

استثمارات الصين في سندات الخزانة الامريكية



أما الصين فحلت في الترتيب الثاني باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 782 مليار دولار، وهو أيضا يمثل ارتفاعا عن المستوى المسجل في شهر أكتوبر 2023، والبالغ نحو 769.6 مليار دولار.



وفي الترتيب الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات بلغت قيمتها نحو 716.2 مليار دولار، لترتفع عن مستويات شهر أكتوبر 2023 البالغة 693 مليار دولار، وحلت لوكسمبورج في الترتيب الرابع بقيمة استثمارات تصل إلى نحو 371.2 مليار دولار، مرتفعة عن مستوى استثمارات شهر أكتوبر 2023 البالغة 345.4 مليار دولار.



ارتفاع حيازة الأجانب لسندات الخزانة الامريكية



ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن حيازات الأجانب من السندات الحكومية الأمريكية سجلت أعلى مستوى لها في نوفمبر عام 2023.



وبحسب البيانات وصلت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.81 تريليون دولار في نوفمبر 2023، مقارنة مع 7.57 تريليون دولار في أكتوبر 2023، و7.4 تريليون دولار في يناير 2023.



وتشير التوقعات إلى اتجاه البنوك المركزية خلال العام الحالي 2024، في الدول الرئيسية لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، وتتمثل نقطة الاختلاف الوحيدة بين البنوك المركزية في حجم التخفيضات المتوقعة خلال العام، فمن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في العام 2024 لتصل إلى 3.9% (نقطة الوسط).