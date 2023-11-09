الاستثمارات السعودية ستغير قواعد اللعبة في إفريقيا

باتت السعودية لاعبا أساسيا في رسم خارطة الاستثمارات العالمية، وربما أصبحت محركا ومجددا في الأسواق العالمية.

قال خالد الفالح وزير الاستثمار اليوم إن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم ببعض الاستثمارات “التي ستغير قواعد اللعبة” في إفريقيا.

وأدلى الوزير بتصريحاته خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي المنعقد في الرياض بحسب “رويترز”.

وقال وزير الاستثمار: “أفريقيا تعني الكثير، ونعتبر أنفسنا امتدادًا للقارة ولدينا العديد من الروابط الاقتصادية والشعبية والسياسية والروحية التي تعود إلى آلاف السنين. لكن على الجانب الاقتصادي والتجاري، عندما ننظر حول العالم نرى أيضًا إمكانات اقتصادية في أفريقيا لا مثيل لها”.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتمتع بالكثير من الإمكانات بالنظر إلى المستهلكين وعدد الأشخاص البالغ 1.3 مليار شخص، الذين سيكونون جزءًا من هذه السوق، وهناك طلب على الاستثمار، وتوجد الكثير من إمكانات التعاون بين المستثمرين السعوديين والعرب مع المستثمرين العالميين في هذا الشأن.

وتابع: “نريد أن تكون الاستثمارات التي تذهب إلى أفريقيا مستدامة أيضًا على المدى الطويل وتحفز المزيد والمزيد من الاستثمارات”.

أشار معالي وزير الاستثمار @Khalid_Alfalih إلى أهمية استدامة العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا لتحفيز المزيد من الاستثمارات الواعدة، وذلك في خلال مشاركته في جلسة في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي.#نحو_شراكة_واعدة pic.twitter.com/NcvsEI8RJ5 — وزارة الاستثمار (@MISA) November 9, 2023