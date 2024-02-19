فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

السعودية.. توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% سنوياً

تُعدّ توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية مؤشراً إيجابياً على قدرة المملكة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، بمعدل يتجاوز 5% سنوياً على المدى المتوسط.

وأكد الجدعان على قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد-19 والمخاطر الجيوسياسية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمّ تطبيقها.

ويأتي هذا التوقع انسجاماً مع أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة مثل السياحة والصناعة والقطاع الخاص.

أظهر الاقتصاد غير النفطي أداءً متميزاً في عام 2023، حيث فاق نموه بشكل كبير توسع القطاع النفطي. وساهم ذلك في زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني، الذي تأثر سلباً بتخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

ويُعدّ هذا التوقع متراجعاً طفيفاً عن توقعات سابقة أشارت إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 6% سنوياً.

تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، مما يُتوقع أن يُعزز النمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...