السعودية.. توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% سنوياً

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، بمعدل يتجاوز 5% سنوياً على المدى المتوسط.

وأكد الجدعان على قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد-19 والمخاطر الجيوسياسية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمّ تطبيقها.

ويأتي هذا التوقع انسجاماً مع أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة مثل السياحة والصناعة والقطاع الخاص.

أظهر الاقتصاد غير النفطي أداءً متميزاً في عام 2023، حيث فاق نموه بشكل كبير توسع القطاع النفطي. وساهم ذلك في زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني، الذي تأثر سلباً بتخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

ويُعدّ هذا التوقع متراجعاً طفيفاً عن توقعات سابقة أشارت إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 6% سنوياً.

تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، مما يُتوقع أن يُعزز النمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.