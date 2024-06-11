السعودية تنفق 575 مليون ريال على شبكة الكهرباء لموسم الحج 2024

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تنفيذ 20 مشروعاً حيوياً باستثمارات تجاوزت 575 مليون ريال في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة استعداداً لموسم حج 1445 هـ؛ لتعزيز الشبكات الكهربائية وأتمتة التوزيع في المشاعر المقدسة، وضمان مواصلة توفير خدمة كهربائية مستقرة وموثوقة للحجاج والمقيمين، بشكل يسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية التي تعد عنصراً أساسياً في ضمان راحة الحجاج خلال تأديتهم لمناسك الحج.

وتشمل قائمة المشاريع التي عملت على تنفيذها السعودية للكهرباء لحج هذا العام، مشروع أتمتة شبكات التوزيع بالمشاعر المقدسة لربط المحطات الذكية بشبكة الألياف الضوئية، الذي بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذه 200 مليون ريال، شمل أعمال التهيئة والحفر بمسافة 335 كلم، بالإضافة إلى إغلاق الخرسانة بمسافة 312 كلم ، فيما تجاوز عدد المحطات المربوطة بالألياف الضوئية أكثر من 2400 محطة، مما يسهم في رفع كفاءة واستدامة الشبكة الكهربائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ليصل إلى جزء من الثانية، لتقديم تجربة متميزة للحجاج والجهات المعنية وكافة المشتركين والمستفيدين.

ومن ضمن المشاريع الأخرى المهمة، مشروع توسيع الشبكات الكهربائية وتعزيز المحطات القائمة وربط المحطات المتنقلة بالشبكات الحالي، إضافة إلى مشروع إنشاء قنطرة لربط شبكة النقل الهوائية بالشبكة الأرضية بتكلفة تتجاوز 2 مليون ريال، الذي تم تشغيله في الأول من أيار / مايو 2024؛ إذ يهدف إلى ربط المحطة المتنقلة جهد 380 كيلو فولت بالشبكة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، مما يضمن توصيل الطاقة بكفاءة عالية للمواقع الحساسة في المشاعر المقدسة.

كما قامت الشركة بربط المحطات المتنقلة جهد 110 كيلوفولت بتكلفة 60 مليون ريال، حيث تم تشغيل هذا المشروع في 31 مايو 2024. ويمتد المشروع على شبكة يزيد طولها عن 4 كلم مع قدرة إجمالية للمحطات تصل إلى 147 م.ف.أ، مما يسهم في تحسين توزيع الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال موسم الحج، وهذا سيساعد في تفادي الانقطاعات الكهربائية التي قد تؤثر على راحة الحجاج وسلامتهم.

مشاريع توصيلات المشتركين



وتشمل الاستثمارات مشاريع توصيلات المشتركين في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تتجاوز 166 مليون ريال، فيما تتجاوز تكاليف مشاريع تعزيز الجهد المتوسط والمنخفض 36 مليون ريال، ومشاريع إحلال الشبكات وأتمتة محطات توزيع بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت تكلفتها 46 مليون ريال.

علاوة على ذلك نفذت الشركة مشروع توصيلات المشتركين بمناطق إسكان الحجاج، الذي تتجاوز تكلفته 6 ملايين ريال، بالإضافة إلى عددٍ من مشاريع التوزيع النوعية التي من شأنها أن تسهم في تحسين توزيع الكهرباء مما يعزز من استقرار الخدمة الكهربائية ويضمن تلبية احتياجات الحجاج بشكل فعال.

وعلى صعيد تطوير المرافق في المشاعر المقدسة، فقد تم إنشاء 22 مركز انطلاق بعرفات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 25 مليون ريال، و6 مراكز انطلاق بمِنى ومزدلفة بتكلفة تتجاوز 9 ملايين ريال، وذلك لضمان سرعة استجابة الفرق الفنية للبلاغات والتعامل معها وفق أعلى درجات الكفاءة والموثوقية، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مجاور لمركز العمليات والتحكم بتكلفة تزيد عن 18 مليون ريال، و8 مبانٍ لسكن المرابطين بمحطات التحويل بتكلفة تتعدى 8 ملايين ريال.

وفي المدينة المنورة، تشمل المشاريع تعزيز شبكات الجهد المتوسط بالمنطقة المركزية بتكلفة 14 مليون ريال، حيث تمتد الشبكات على مسافة 22 كلم وتشمل 3 محطات، كما تم تعزيز شبكات الجهد المنخفض في المنطقة المركزية بتكلفة 21 مليون ريال، مما أضاف 35 كلم من الشبكات الجديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 56 م.ف.أ. في 20 محطة.

