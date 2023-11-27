فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تناقش مع إيطاليا استثمارات مشتركة في السيارات والدفاع والفضاء

تناقش إيطاليا مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في مجالات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو اليوم الاثنين أن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر تشرين الأول 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع الخليج .

وتستمر جولة أورسو في شبه الجزيرة العربية حتى يوم الثلاثاء ويعقد خلالها اجتماعات في قطر والسعودية والإمارات.

وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية “إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي”.

وأضاف “بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الأفريقية”.

وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل “بيريللي” و”مير تكنيمونت” و”بريسميان” شاركوا في الاجتماع.

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