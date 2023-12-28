السعودية تمنح تونس مليار دولار لدعم الاستثمار الخاص

أعلن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيمنح مليار دولار لتونس، لتمويل ودفع وتعزيز الاستثمار الخاص.



ودعا الخريف خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ11 للجنة التونسية – السعودية المشتركة التي اختتمت أعمالها في العاصمة التونسية، المستثمرين ورجال الأعمال لزيارة المملكة والتعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة.

وكان الخريف قد أشرف مع ووزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط التونسية سهام نمصية على التوقيع على 7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات مختلفة، هي:

في مجال البحث العلمي الزراعي، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس في مجال المياه، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس في مجال حماية البيئة، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة البيئة في تونس في المجال الصناعي، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس في مجال السياحة، بين وزارة السياحة بالمملكة ووزارة السياحة في تونس في مجال العمل، بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة والمركز الوطني للأرصاد في تونس.

يذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس خلال الربع الثالث لعام 2023 بلغ 513.42 مليون ريال، وتمثلت أهم الصادرات في الكيماويات والبوليميرات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، فيما بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 ملايين ريال، وتصدرتها المنتجات الغذائية، والمنسوجات، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، بينما بلغ إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة في تونس 3.8 ملايين ريال، قيمة الإسهام في تمويل مشروع واحد.

وهي المرة الأولى التي تعود فيها الاجتماعات في اللجنة التونسية – السعودية المشتركة للانعقاد بعد توقف دام 4 سنوات بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، إذ عقدت أعمال الدورة العاشرة في الرياض، أواخر شهر نيسان/أبريل 2019.