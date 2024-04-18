السعودية تقلص حيازاتها في سندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازات المملكة العربية السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تراجعت بواقع 1.5 مليار دولار إلى 130,5 مليار دولار بنهاية شهر شباط / فبراير مقابل 132 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وكانت السعودية زادت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 12,2 مليار دولار إلى 131,9 مليار دولار بنهاية العام 2023 ارتفاعاً من 119,7 مليار دولار بنهاية 2022، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2021.

ووصلت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى مرتفع جديد عند 7.965 تريليون دولار في فبراير مقابل 7.945 تريليون دولار في كانون الثاني / يناير

وسجلت بلجيكا أكبر زيادة في حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية حيث ارتفعت بمقدار 27 مليار دولار، لتصل إلى 320 مليار دولار. وشهدت اليابان، وهي أكبر مالك أجنبي للديون الحكومية الأمريكية، ارتفاع حيازاتها إلى 1.167 تريليون دولار، وهو أعلى مبلغ منذ آب / أغسطس 2022، عندما كان 1.196 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى 775 مليار دولار في فبراير/شباط، مسجلة ثاني أكبر انخفاض شهري بين أكبر 20 دولة مدرجة من قبل وزارة الخزانة. وقد استمر هذا الاتجاه الهبوطي للصين، حيث انخفضت حيازاتها إلى أدنى مستوى لها منذ آذار / مارس 2009، حيث بلغت 763.5 مليار دولار.

أما المملكة المتحدة فقد سجلت زيادة في حيازاتها، حيث ارتفعت حيازاتها بنحو 9 مليارات دولار عن شهر يناير، بإجمالي 700.8 مليار دولار.

وبدأ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات في شهر فبراير عند 3.863% وأنهى الشهر عند 4.252%، بزيادة قدرها 39 نقطة أساس تقريباً. ويُعزى هذا الارتفاع في العائدات إلى البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت خلال الشهر، والتي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

وشهدت سندات الخزانة الأمريكية تدفقات داخلة بقيمة 88.8 مليار دولار في فبراير، بارتفاع من 46.3 مليار دولار أمريكي في يناير.