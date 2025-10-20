السعودية تطرح عشرات المشاريع الاقتصادية والتنموية للاستطلاع

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 42 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي بالتعاون مع 22 جهة حكومية لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية

تضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة الإلكترونية مشروع (قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية)، الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إلى تنظيم مهنة المراجعة الداخلية وإتاحة إطار مهني وتنظيمي يضمن جودة الأداء، ويعزز موثوقية مخرجات المراجعة الداخلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

وطرحت الهيئة العامة للأوقاف عبر المنصة مشروع (لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية)؛ بهدف تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للعقار السعودية لمشروع (جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

اشتراطات ترخيص إقامة محمية خاصة

طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودية مشروع (الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة)؛ الذي يهدف من خلاله إلى تنظيم إجراءات منح ترخيص إقامة المحمية الخاصة وفقاً لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) ولائحته التنفيذية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية

طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية عبر المنصة مشروع (تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية)؛ بهدف تنظيم إجراءات تسجيل مزود سعات محطات الاتصالات الفضائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة استطلاع؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.