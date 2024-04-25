السعودية تشهد اطلاق البنية التحتية التقنية لتداول أرصدة الكربون

اختارت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية شركة إكسبانسيف لتقديم خدمات البنية التحتية التقنية لمنصتها لتداول أرصدة الكربون في السعودية، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتبر شركة إكسبانسيف الشركة الأبرز في مجال خدمات البنية التحتية لسوق تحوّل الطاقة العالمي، ويشكّل هذا التعاون خطوة مهمة لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية لتحقيق تطلعاتها لزيادة العرض والطلب العالمي، سعياً إلى توفير التمويل المناخي للدول التي هي بأمسّ الحاجة إليه في الجنوب العالمي من أجل مواجهة التغيّر المناخي.

وقد نظمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية أكبر مزادَين على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون الطوعي في العالم، إذ نظّمت المزاد الأول في شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2022، والثاني في شهر حزيران / يونيو من عام 2023.

ويتيح اختيار شركة إكسبانسيف توفير بنية تحتية فعّالة للمشترين والبائعين تتيح لهم تنفيذ المعاملات بسرعة وأمان. وتمتلك إكسبانسيف منصة “سي بي إل”، وهي أكبر منصة لتداول أرصدة الكربون الفوري في العالم، وستطور الشركة منصة التداول مستندة إلى بنيتها التحتية لسوق ذي الوصول المفتوح، بما يشمل منصة تسوية في اليوم ذاته، ونظاماً لإدارة المحافظ مؤتمتة بالكامل متصلَين بأهم السجلات العالمية.

كما ستفرض شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية إرشادات صارمة لمنصة التداول، لضمان إدراج مشاريع أرصدة الكربون عالية النزاهة، وستستعين لهذا الغرض بجهات مستقلة تُعنى بوضع المعايير لدعم التحوّل العالمي في مجال الطاقة. كما ستنفذ الصفقات بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في السوق، ومنها التحوّل التدريجي نحو إزالة الكربون.

وتحتاج الأسواق الناشئة والدول النامية إلى استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار في العمل المناخي سنوياً حتى عام 2030، لتتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والمستهدفات العالمية لبلوغ صافي الانبعاثات الصفري.

وتلعب أسواق الكربون الطوعي العالمية، التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024، دوراً مهماً في سد فجوة التمويل هذه، إذ من المتوقع أن تزداد قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقد نظّمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية مزادَين لتداول أرصدة الكربون الطوعي في وقت سابق،

المزاد الأول عام 2022 تمكن من بيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون،

المزاد الثاني عام 2023 تمكن من بيع 2.2 مليون طن منها، الأمر الذي عزز الطلب في المنطقة.