السعودية تزيد استثماراتها في السندات الأمريكية 12,2 مليار دولار في 2023

زادت المملكة العربية السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 12,2 مليار دولار إلى 131,9 مليار دولار بنهاية العام 2023 ارتفاعاً من 119,7 مليار دولار بنهاية 2022، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2021، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وقد ارتفعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى حوالي 8.056 تريليون دولار بنهاية عام 2023.

كما عزز كبار حاملي الديون الحكومية الأمريكية الآخرين، بمن فيهم اليابان والصين وبريطانيا، حيازاتهم في الأصول الأكثر أماناً في العالم، سعياً للاستفادة من عوائدها الجذابة.

وتحتل اليابان المرتبة الأولى عالمياً في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بإجمالي 1,13 تريليون دولار بزيادة 63 مليار دولار عن 2022، تليها الصين بإجمالي 816,3 مليار دولار بتراجع 50,8 مليار دولار عن 2022، ثم بريطانيا بإجمالي 753,7 مليار دولار بزيادة 114,2 مليار دولار عن 2022.

وقد انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات القياسية بنحو 45 نقطة أساس في كانون الأول / ديسمبر، فيما تراجع سعر الدولار الأميركي بنحو 2.1% خلال الشهر نفسه، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للدولار.