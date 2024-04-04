فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تدعو المستثمرين للحصول على تراخيص تعدين في 6 مناطق

تشمل فرص التعدين الـ6 التي كشفت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الذهب والنحاس والزنك والرصاص وخام الفضة

فريق التحرير by فريق التحرير

دعت المملكة العربية السعودية المستثمرين المحليين والدوليين لتقديم عطاءات للحصول على أحدث جولة من تراخيص التعدين في المملكة مع تكثيف العمليات في قطاع المعادن.

وتشمل فرص التعدين الـ6 التي كشفت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الذهب والنحاس والزنك والرصاص وخام الفضة وتغطي مساحة إجمالية تزيد عن 940 كيلومترا مربعا.

وتمتد المواقع من منطقة نجران جنوبا إلى المنطقة الجنوبية الغربية من عسير، بالإضافة إلى مكة المكرمة والعاصمة الرياض.

مواقع التعدين الـ6 في السعودية هي، الحلاحلة بمنطقة نجران ويضم الموقع معادن النحاس والزنك والذهب، الموقع الثاني هو جبل قران بمنطقة نجران ويضم رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص، أما الموقع الثالث فهو مكمان حجاب يمنطقة الرياض، ويضم رواسب خام الذهب والفضة.

بينما يأتي الموقع الرابع في الميحة بمنطقة مكة المكرمة، ويضم رواسب النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب، والموقع الخامس هو الحجيرة بمنطقة عسير، ويضم رواسب الفضة والنحاس والزنك والرصاص والذهب، بينما يقع الموقع السادس في النيماس، بمنطقة عسير، ويضم النحاس والزنك والفضة والذهب

يجب تقديم العروض الفنية بحلول بداية شهر مايو/أيار، ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين في شهر يونيو/حزيران، وفقا لوسائل إعلام محلية.

قالت حكومة المملكة العربية السعودية إن ثروتها المعدنية غير المستغلة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، بناء على استكشاف 30% من المنطقة المعدنية في البلاد.

وأطلقت وزارتا الصناعة والاستثمار، الشهر الماضي، رسميا حزمة حوافز للتنقيب عن المعادن بقيمة نحو 182 مليون دولار. ويهدف البرنامج، الذي أُعلن عنه لأول مرة في يناير/كانون الثاني، إلى تشجيع الاستثمار من مشغلي التعدين المحليين والدوليين.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفع الطلب على تراخيص التعدين السعودية منذ دخول قانون الاستثمار التعديني حيز التنفيذ في عام 2021.

وقفز عدد تراخيص محاجر مواد البناء إلى 538 في عام 2023، أي أكثر من ثلاثة أضعاف منذ صدور القانون. وارتفعت تصاريح التنقيب إلى 259 من 58، أي أكثر من أربعة أضعاف.

وقالت الوزارة إن عدد تراخيص الاستغلال، التي تصدر كامتداد لتراخيص التنقيب، تضاعف من ثمانية قبل التشريع إلى 19 في عام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...