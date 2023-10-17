السعودية تدشن صندوقا بـ1.1 مليار دولار لتطوير مشاريع حديقة الملك سلمان

دشّنت المملكة العربية السعودية اليوم، صندوقاً عقارياً خاصاً بـ4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لمشروع حديقة الملك سلمان الذي يجري تطويره في العاصمة الرياض.





الصندوق الجديد عبارة عن شراكة بين برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، وشركة “السعودي الفرنسي كابيتال” مع شركة “نايف الراجحي للاستثمار”، وهو يأتي لتطوير ما يزيد عن 290 ألف متر مربع، كأول مشروع عقاري استثماري في حديقة الملك سلمان، بحسب “وكالة الأنباء السعودية“.







وسيتولى القطاع الخاص بالكامل إدارة وتمويل الصندوق المرخص له من هيئة سوق المال السعودية والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.





مشروع حديقة الملك سلمان هو أحد مشاريع الرياض الكبرى الهادفة إلى المساهمة في تقديم خيارات متنوعة رياضياً وثقافياً وفنياً وترفيهياً لسكان مدينة الرياض وزوارها، إلى جانب المساهمة في تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف “رؤية 2030” لمجتمع حيوي وصحّي، ورفع تصنيف الرياض عالمياً، بحسب ما ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على موقعها الإلكتروني.







تقام الحديقة على مساحة تتجاوز 16 كيلومتراً مربعاً لتقديم مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة النوعية لسكان المدينة وزائريها، حيث ستضم عند إنجازها مناطق خضراء ممتدة وأكثر من مليون شجرة، وساحات مفتوحة تزيد مساحتها على 11.6 كيلومتر مربع، إضافة إلى المجمع الملكي للفنون والمسرح الوطني، ومسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلومتر، ومنطقة “الوادي” التي تتوسط الحديقة، ومجموعة من العناصر المائية والمعالم الأخرى.



ستكون #حديقة_الملك_سلمان ، مُحاطة بجمال الطبيعة، وملاذًا للهدوء بعيداً عن صخب الحياة ليتمتع سكان الرياض وزوّارها بتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية وصفاء الذهن ? #اليوم_العالمي_للصحة_النفسية



Surrounded by the beauty of nature, #KingSalmanPark, will be a sanctuary in the heart… pic.twitter.com/b3IEriQ9G1 — حديقة الملك سلمان (@KingSalmanPark) October 10, 2023