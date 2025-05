السعودية تدشن صندوقا بـ1.1 مليار دولار لتطوير مشاريع حديقة الملك سلمان

ستكون #حديقة_الملك_سلمان ، مُحاطة بجمال الطبيعة، وملاذًا للهدوء بعيداً عن صخب الحياة ليتمتع سكان الرياض وزوّارها بتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية وصفاء الذهن ? #اليوم_العالمي_للصحة_النفسية



Surrounded by the beauty of nature, #KingSalmanPark, will be a sanctuary in the heart… pic.twitter.com/b3IEriQ9G1