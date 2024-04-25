السعودية تحتضن أول مركز توزيع ذكي في المنطقة بـ 1.3 مليار ريال

ستحتضن المملكة العربية السعودية أول مركز توزيع ذكي في الشرق الأوسط يضم منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، على مساحة 250 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار ريال.

وقد وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وشركة النهدي الطبية، اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع “إمداد” في جدة، وفق الدور المنوط بـ”مدن” متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع “إمداد” بشراكة إستراتيجية مع شركة النهدي الطبية.

وتُعزز “مدن” القطاع الصناعي واللوجستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تُسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية وتُرسخ لمكانتها كمركز لوجستي عالمي؛ تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ووفق المبادرات المُوكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويعد مركز التوزيع “إمداد” أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور “إمداد” ضمن الممكّنات الإستراتيجية الوطنية ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.

وتلتزم “مدن” بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزاً لوجستياً بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مربع، ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية والذي يستهدف تطوير 59 مركزاً لوجستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.