السعودية تجذب 13 مليار ريال من الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع لعام 2024

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 13 مليار ريال سعودي، بزيادة تجاوزت 16% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة قيمة 19 مليار ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 16.6% عن الربع الثالث الذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي. ويشير هذا الارتفاع إلى ثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الأعمال السعودية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة إلى 6 مليارات ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 17.6% عن الربع الثالث الذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي. ويعكس هذا الارتفاع توسع الشركات السعودية واستثماراتها في الخارج.