فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تجذب 13 مليار ريال من الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع لعام 2024

تُظهر هذه الزيادة ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية السعودية وفرص النمو الواعدة في مختلف القطاعات.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 13 مليار ريال سعودي، بزيادة تجاوزت 16% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة قيمة 19 مليار ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 16.6% عن الربع الثالث الذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي. ويشير هذا الارتفاع إلى ثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الأعمال السعودية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة إلى 6 مليارات ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2023، بزيادة 17.6% عن الربع الثالث الذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي. ويعكس هذا الارتفاع توسع الشركات السعودية واستثماراتها في الخارج.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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