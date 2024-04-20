فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تتيح الاشتراك في الجولة الثالثة من صكوك صح غداً

تعتبر صكوك “صح” أول صكوك حكومية ادخارية للأفراد، تهدف إلى تمكينهم من تحقيق مستقبل مالي أفضل

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت صكوك “صح” الادخارية، التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، عن إتاحة فرصة الاشتراك في الجولة الادخارية الثالثة لـ “صح” عن شهر نيسان / أبريل غداً الأحد، عن طريق القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة.

وستطرح صكوك “صح” بنسبة عائد تبلغ 5.59%، انخفاضاً عن عائدي شهر آذار / مارس الذي بلغ 5.63%، وشباط / فبراير عند 5.64%.

والمؤسسات المالية المشاركة هي: شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمار، مصرف الراجحي.

وصكوك “صح” هي عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات. وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق) .​​

وتعتبر صكوك “صح” أول صكوك حكومية ادخارية للأفراد، تهدف إلى تمكينهم من تحقيق مستقبل مالي أفضل ضمن برنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ “رؤية 2030″، كما تهدف ألى:

  • زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري.
  • توفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.
  • تعزيز ثقافة الادخار.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...