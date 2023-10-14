السعودية تبرم “اتفاقية” لإنتاج الأفلام والرسوم المتحركة

وقعت وزارة الاستثمار اتفاقية استثمار مع “cinewaves films” و “ORI” لتعزيز إنتاج الأفلام في المملكة.





وتم توقيع الاتفاقية ضمن منتدى الأفلام السعودي، حيث تهدف للتعاون في تعزيز الإنتاج والتوزيع المشتركين للأفلام والرسوم المتحركة.





يشار إلى أن وزارة الاستثمار أبرمت اتفاقية إطارية مع شركة Artisan Studios لإنشاء استديو متخصص في تطوير ألعاب تقمّص الأدوار “RPG” ثنائية الأبعاد في المملكة.



كما و ضخّت وزارة الاستثمار السعودية مطلع أكتوبر حزمة دعم جديدة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، تضاعف من شبكة الدعم التمويلي للارتقاء بمستوى الإنتاج وتطوير مستقبل الصناعة السينمائية في السعودية، وتشجيع منتجات محلية للوصول إلى العالمية، وجذب الشراكات العالمية للاستفادة من الفرص والبيئة السعودية الواعدة، بحسب “أخبار24”.



وأكد الخبراء والمتخصصون في صناعة الأفلام من خلال مشاركتهم وأطروحاتهم في منتدى الأفلام السعودي، أن صناعة السينما في السعودية تشهد تطوراً كبيراً وتتجه نحو العالمية، وأنها مرشحة للمنافسة قريباً على الجوائز العالمية.

في #منتدى_الأفلام_السعودي، وقعت #وزارة_الاستثمار اتفاقية استثمار مع @cinewaves_films & ORI، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الإنتاج والتوزيع المشتركين للأفلام والرسوم المتحركة في المملكة. pic.twitter.com/FoiDiPeonH — وزارة الاستثمار (@MISA) October 14, 2023