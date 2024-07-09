السعودية الأولى والإمارات الثانية عربياً في الاستثمار الجريء

حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها في مجال الاستثمار الجريء من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام 2024، على الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة %7 على أساس سنوي إلى 412 مليون دولار، تليها دولة الإمارات بقيمة 225 مليون دولار بتراجع 19%، وفق تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2024، برعاية SVC.

وحلت مصر في المركز الثالث بقيمة 86 مليون دولار بتراجع 75%.

وارتفعت مشاركة المستثمرين في منظومة الاستثمار الجريء السعودية بنسبة 16% سنوياً في النصف الأول من عام 2024، مع تصدر شركة “انتلر” ومقرها سنغافورة القائمة، حيث أبرمت أكبر عدد من الصفقات.

وبقي عدد الصفقات في المملكة العربية السعودية مستقراً نسبياً، مع انخفاض بنسبة 3% فقط على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، مما عزز مكانتها باعتبارها ثاني أكثر دول منطقة الشرق الأوسط نشاطًا من حيث عدد الصفقات.

وارتفعت مساهمة السعودية في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 38% في النصف الأول من عام 2023 إلى 54% في النصف الأول من عام 2024، في حين مثلت صفقات المملكة العربية السعودية 30% من إجمالي الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاعاً من 25% في الفترة نفسها من العام الماضي.

واتسعت الفجوة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولة الثانية من حيث قيمة الاستثمار الجريء، من 166 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى 187 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024. وعلى مستوى الصفقات، كان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة 20 صفقة أكثر من المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2024. وزادت هذه الفجوة في عدد الصفقات من 10 صفقات فقط في النصف الأول من عام 2023.

وبرز قطاع التقنية المالية باعتباره القطاع الرائد من حيث عدد الصفقات في المملكة العربية السعودية، في حين هيمنت التجارة الإلكترونية/بيع التجزئة من حيث قيمة الاستثمار الجريء، مما يعكس الاتجاه السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مستوى قيمة الاستثمار الجريء، احتل قطاع التقنية المالية المرتبة الثانية بنمو ثلاثي الأرقام في قيمة الاستثمار الجريء.