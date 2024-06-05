السعودية تطلق صندوقًا بقيمة مليار ريال للاستثمار في أشباه الموصلات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق صندوق جديد بقيمة مليار ريال مخصص للاستثمار في صناعة الأشباه الموصلات.

الصندوق الجديد يستهدف تشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة للانخراط في صناعة الأشباه الموصلات، من خلال توفير الدعم المالي والتقني اللازم.

ويتمثل الهدف الرئيسي لصندوق في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع داخل المملكة إلى 50 شركة خلال فترة زمنية تقدر بين 5 إلى 6 سنوات، ويهدف الوصول إلى ما يزيد عن مليار ريال (266 مليون دولار) من رؤوس الأموال الاستثمارية ذات التقنية العميقة وصناديق الاستثمار.

يأتي هذا الإعلان خلال فعاليات “منتدى أشباه الموصلات 2024″ الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية “كاكست” بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، والذي يهدف إلى بحث تطورات صناعة الأشباه الموصلات وتعزيز دور المملكة في هذا المجال.

يتولى المركز الوطني لأشباه الموصلات مسؤولية إدارة الصندوق، وقد تم تسجيل ثلاث شركات بالفعل للاستفادة من الصندوق، بينما طلبت عشر شركات أخرى الانضمام إليه. وتتضمن الحوافز المقدمة للشركات الوصول إلى التمويلات اللازمة وتدريب المهندسين الذين تعتزم المملكة توظيفهم في هذا القطاع المتطور، بالإضافة إلى الفرصة للانتقال والعمل في المملكة.

كما يعمل على تدريب وتوظيف خمسة آلاف مهندس في تصميم أشباه الموصلات، بحلول 2030، إضافة إلى جذب 25 خبيراً من الطراز العالمي من خلال برنامج الإقامة المميزة.