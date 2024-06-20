الرياض ضمن أفضل 5 بيئات للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد العاصمة السعودية الرياض، من بين أفضل 5 أنظمة بيئية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لبيانات حديثة.

كشفت منظمة استشارات السياسات والأبحاث الدولية Startup Genome، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال، أن 3 مدن في المملكة العربية السعودية من بينها الرياض، كانت من بين أفضل النظم البيئية للشركات الناشئة في المنطقة.

الرياض في المرتبة الرابعة

واحتلت الرياض، المرتبة الرابعة، كما جاءت جدة، والخبر في القائمة، وفقًا لأحدث تقرير للنظام البيئي العالمي للشركات الناشئة الصادر عن Startup Genome.

تتطلب معايير الإدراج في القائمة تصنيف النظم البيئية للشركات الناشئة، ضمن أفضل 40 قائدا عالميا، أو أفضل 200 بيئة للشركات الناشئة، أو أن تكون قيمتها أكبر من 200 مليون دولار.

العاصمة السعودية تدخل قائمة شركات “يونيكورن”

علاوة على ذلك، كانت الرياض أيضا واحدة من اثنين من الأنظمة البيئية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، التي دخلت القائمة العالمية للمدن التي تضم 4 شركات “يونيكورن”، أو أكثر في السنوات العشر الماضية، والمدينة العربية الأخرى هي دبي.

ويُطلق على الشركة اسم “يونيكورن”، عندما تصل قيمتها إلى مليار دولار دون إدراجها في سوق الأوراق المالية.

وأبرز التقرير أن العاصمة السعودية، صنفت بين 51 و60 عالميا، حيث احتل أداءها التمويلي المرتبة السابعة من أصل 10.

كما تمت الإشادة بالمملكة العربية السعودية، لنهجها الاستباقي في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث سلط التقرير الضوء على التزام الدولة بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز التكنولوجيا.

أبوظبي.. الأسرع نمواً في المنطقة

وصُنفت العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أنها النظام البيئي للشركات الناشئة الأسرع نمواً في المنطقة، حيث حصلت على تصنيف عالمي يتراوح بين 61 و70.

وجاء في التقرير: “في دولة شجعتها رؤيتها الاستراتيجية لتصبح مركزًا تكنولوجيًا عالميًا مهيمنًا، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ عاصمتها كواحدة من أبرز الوجهات في العالم لشركات التكنولوجيا عالية النمو”.

وقدرت قيمة النظام البيئي في أبوظبي بنحو 4.2 مليار دولار أمريكي، مع وجود شركة “يونيكورن”، واحدة بين عامي 2021 و2023.

السعودية تستحوذ على 52% من تمويل رأس المال بالمنطقة

وقد شهدت المنطقة نموا كبيرا في رأس المال الاستثماري وتطوير الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة، مدفوعاً في الغالب بالمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2023، حصلت المملكة على 52% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وهي زيادة كبيرة من الحصة البالغة 31% التي كانت تمتلكها في عام 2022.

احتلت منظومة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في أنشطة تمويل المشاريع الإقليمية في عام 2023، حيث جمعت رأس مال غير مسبوق قدره 1.38 مليار دولار.

وضع هذا الإنجاز المملكة في طليعة تمويل رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متجاوزا علامة المليار دولار لأول مرة.