السعودية: تقليص إنفاق صندوق الاستثمارات العامة

قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الوقت حان لتقليص إنفاق الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الوقت حان لتقليص إنفاق الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر.

وأوضح الفالح في جلسة ضمن النسخة التاسعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الثلاثاء، أن الكثير من المشاريع الكبرى التي تتطلب إنفاقاً وصل إلى مرحلة النضج مثل البحر الأحمر الذي تم تشغيل عدة منتجعات فيه وكثير من الفنادق التي تستعد للتشغيل في بوابة الدرعية والقدية ستبدأ التشغيل قريباً جداً وغيرها لذلك أصبح علينا ترك هذه الأصول للدخول للسوق ونرى كيف تعمل.

وأضاف أنه خلال العامين الماضيين كانت هناك فرص جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتسارع بالتعامل الرقمي، والقدرة على البناء على مراكز بيانات متطورة، والتغير الثوري الذي يحدث، مما تطلب توزيعاً لبعض الموارد ورؤوس الأموال.

